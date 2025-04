Ένα ελικόπτερο διαλύθηκε και συνετρίβη στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης την Πέμπτη κοντά στην ακτογραμμή του Νιου Τζέρσεϊ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πιλότος και μια πενταμελής ισπανική οικογένεια που επέβαιναν σε αυτό.



Κομμάτια του αεροσκάφους μπορούσαν να παρατηρηθούν να επιπλέουν στον ποταμό την Παρασκευή, καθώς οι δύτες αναζητούσαν στοιχεία για το τι προκάλεσε τη συντριβή της Πέμπτης. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διεξάγει έρευνα. Είναι το τελευταίο σε μια σειρά πρόσφατων αεροπορικών δυστυχημάτων και παραλίγο ατυχημάτων που έχουν αφήσει κάποιους ανθρώπους να ανησυχούν για την ασφάλεια των πτήσεων στις ΗΠΑ.

Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης:

Tracking: looks like a Bell 206L Long Ranger Helicopter. Appears main rotor & tail are detached when the main fuselage impacts the Hudson River in NYC. The main nut/pin that holds the main rotor onto the helicopter’s fuselage is called the ‘Jesus Nut.´



pic.twitter.com/o4N23RY5kZ — Mikey Kay 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@MikeyKayFilms) April 10, 2025

Τι έχει γίνει μέχρι τώρα γνωστό:

Πώς συνέβη το συμβάν;

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν την ουρά και το κύριο στροφείο του ελικοπτέρου να αποκολλώνται και καπνό να βγαίνει από το περιστρεφόμενο ελικόπτερο πριν αυτό πέσει στο νερό.



Το ελικόπτερο απογειώθηκε από ένα ελικοδρόμιο στο κέντρο της πόλης γύρω στις 3 μ.μ. και πέταξε βόρεια κατά μήκος του ορίζοντα του Μανχάταν πριν κατευθυνθεί νότια προς το Άγαλμα της Ελευθερίας. Μετά από λιγότερο από 18 λεπτά πτήσης, τμήματα του αεροσκάφους εθεάθησαν να πέφτουν στο νερό.

Debris from this afternoon’s helicopter crash in the Hudson river floating in the water, including what looks to be sneaker. pic.twitter.com/fICu3oKC99 — Dean_Moses (@Dean_Moses) April 10, 2025

Σκάφη διάσωσης έκαναν κύκλους γύρω από το βυθισμένο αεροσκάφος μέσα σε λίγα λεπτά από την πρόσκρουση και τα συνεργεία περισυλλογής ανέσυραν το κατεστραμμένο ελικόπτερο από το νερό λίγο μετά τις 8 μ.μ. χρησιμοποιώντας έναν πλωτό γερανό.



Τα πτώματα ανασύρθηκαν επίσης από το ποτάμι, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς.

Ποια ήταν τα θύματα

Ο πιλότος ήταν ο 36χρονος Σεάνκι Τζόνσον, ο οποίος γιόρταζε τακτικά τα ορόσημα της καριέρας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον Μάρτιο, άλλαξε το προφίλ του στο Facebook με ένα στιγμιότυπο που τον έδειχνε να πιλοτάρει ένα ελικόπτερο με θέα το One World Trade Center και τον ορίζοντα του Μανχάταν στο φόντο. Το καλοκαίρι του 2023, ανακοίνωσε ότι πετούσε ένα ελικόπτερο Blackhawk για την καταπολέμηση πυρκαγιών για μια εταιρεία με έδρα τη Μοντάνα.

BREAKING: Agustin Escobar, President and CEO of Siemens in Spain, along with his wife and their three children, were identified as the victims of the helicopter that plunged into the Hudson River in New York City on Thursday, according to the New York Post.



The New York… pic.twitter.com/cGOiJWGFAx — RedWave Press (@RedWave_Press) April 11, 2025

Στα θύματα περιλαμβάνονταν επίσης ο Αγκουστίν Εσκομπάρ, 49 ετών, η σύζυγός του, Μερσέ Καμπρούμπι Μοντάλ, 39 ετών, και τα τρία τους παιδιά, ο Βίκτορ, 4 ετών, η Μερσέντες, 8 ετών, και ο Αγκουστίν, 10 ετών. Η Μερσέντες θα γινόταν 9 ετών την Παρασκευή, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.



Ο Εσκομπάρ, στέλεχος της Siemens, βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Υόρκης για επαγγελματικούς λόγους και η οικογένειά του πέταξε για να τον συναντήσει για λίγες ημέρες, έγραψε ο Στίβεν Φούλοπ, δήμαρχος του Τζέρσεϊ Σίτι του Νιου Τζέρσεϊ, σε ανάρτησή του στο Χ. Φωτογραφίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας ελικοπτέρων δείχνουν το ζευγάρι και τα παιδιά τους να χαμογελούν λίγο πριν απογειωθούν.

Τι μπορεί να προκάλεσε τη συντριβή;

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη δώσει την αιτία. Ο κύριος και ο πίσω ρότορας του ελικοπτέρου, μαζί με τη μηχανή μετάδοσης κίνησης, την οροφή και την ουρά του, δεν έχουν βρεθεί, δήλωσε την Παρασκευή στους δημοσιογράφους η Τζένιφερ Χόμεντι, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών.



Η Χόμεντι δήλωσε ότι το NTSB δεν θα κάνει εικασίες σχετικά με την αιτία της συντριβής τόσο νωρίς στην έρευνα.

«Είμαστε πολύ τεκμηριωμένοι και θα το παρέχουμε αυτό εν ευθέτω χρόνω», είπε.



Ο Τζάστιν Γκριν, δικηγόρος αεροπορίας και πρώην πιλότος ελικοπτέρου του Σώματος Πεζοναυτών, δήλωσε ότι τα βίντεο της συντριβής υποδηλώνουν ότι μια «καταστροφική μηχανική βλάβη» δεν άφησε στον πιλότο καμία πιθανότητα να σώσει το αεροσκάφος. Είναι πιθανό οι κύριοι ρότορες του ελικοπτέρου να χτύπησαν τον ουραίο βραχίονα, να τον έσπασαν και να προκάλεσαν ελεύθερη πτώση της καμπίνας, δήλωσε ο Γκριν.

BREAKING: Yet another deadly aviation incident under the trump Administration, as a helicopter carrying 4 people plunged into the Hudson River, and fatalities have been reported.



It has only been 80 days, feels like years.pic.twitter.com/6dmSYJx38r — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) April 10, 2025

Ο Μάικλ Ροθ, ιδιοκτήτης της εταιρείας ελικοπτέρων New York Helicopter, δήλωσε στη New York Post ότι δεν γνωρίζει τι πήγε στραβά με το αεροσκάφος.



«Το μόνο πράγμα που ξέρω βλέποντας ένα βίντεο με την πτώση του ελικοπτέρου, είναι ότι τα πτερύγια του κύριου στροφείου δεν ήταν στο ελικόπτερο», είπε, σημειώνοντας ότι δεν έχει δει ποτέ να συμβαίνει κάτι τέτοιο στα 30 χρόνια που εργάζεται στη δουλειά, αλλά ότι «αυτά είναι μηχανές και σπάνε».

Προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας

Η εταιρεία που διαχείριζεται το ελικόπτερο είχε εμπλακεί προηγουμένως σε δύο περιστατικά ασφαλείας που εξετάστηκαν από τις ομοσπονδιακές αρχές πολιτικής αεροπορίας.

Το 2015, ένας πιλότος της εταιρείας New York Helicopter Charter αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Νιου Τζέρσεϊ μετά από πτήση σε ύψος 20 ποδιών για λίγα δευτερόλεπτα. Μια αρχική επιθεώρηση έδειξε ότι ίσως είχαν αφαιρεθεί διαβρώσεις από τμήματα του ελικοπτέρου και ότι κάποια από τα εξαρτήματα του ελικοπτέρου ίσως είχαν παραμορφωθεί σε τέτοιο βαθμό που να θεωρούνται «μη ικανά για πτήση», σύμφωνα με έναν επιθεωρητή της FAA εκείνη την περίοδο. Το ίδιο ελικόπτερο είχε επίσης εμπλακεί σε αεροπορικό ατύχημα στη Χιλή το 2010.

Το 2013, ένας πιλότος της εταιρείας αναγκάστηκε να προσγειώσει ένα ελικόπτερο που μετέφερε τέσσερις επιβάτες πάνω από τη θάλασσα κοντά στο Μανχάταν, μετά από έναν ήχο «μπαμ» που ακολούθησε από την ηχητική προειδοποίηση «Engine Out». Ο πιλότος φούσκωσε τα σωσίβια του ελικοπτέρου και μετέφερε τους επιβάτες με ασφάλεια σε ένα σκάφος.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε συντετριμμένοι», δήλωσε ο Μάικλ Ροθ, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που λειτουργούσε την πτήση, στο CNN για το ατύχημα της Πέμπτης. «Είμαι πατέρας, παππούς και η γυναίκα μου δεν έχει σταματήσει να κλαίει από το απόγευμα.»

Όταν ρωτήθηκε για τη συντήρηση του ελικοπτέρου, είπε: «Αυτό είναι κάτι που χειρίζεται ο διευθυντής συντήρησης μου» .Ο διευθυντής συντήρησης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Τα αρχεία συντήρησης δεν είναι προσβάσιμα στο κοινό και η NTSB περιορίζει τις πληροφορίες που μπορούν να αποκαλύψουν οι εταιρείες κατά τη διάρκεια μιας σε εξέλιξη έρευνας.

«(Ο πιλότος) κάλεσε ότι θα προσγειωνόταν και ότι χρειαζόταν καύσιμα, και θα του έπαιρνε περίπου τρία λεπτά για να φτάσει, αλλά 20 λεπτά αργότερα, δεν είχε φτάσει», δήλωσε ο Ροθ στην The Telegraph την Πέμπτη.