Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συμμετείχε την Τρίτη στην αντικατάσταση ενός ιστορικού δέντρου του Λευκού Οίκου, γνωστού ως η μανόλια του Άντριου Τζάκσον. Κρατώντας ένα χρυσό φτυάρι, βοήθησε στην αφαίρεση του δέντρου, το οποίο έπρεπε να αντικατασταθεί λόγω της επιδείνωσης της κατάστασής του.

«Έχουμε τώρα ένα όμορφο δέντρο στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Τραμπ.



Ο Λευκός Οίκος δεν επέτρεψε στα ειδησεογραφικά μέσα ενημέρωσης να καλύψουν τη φύτευση του δέντρου, αλλά στη συνέχεια μοιράστηκε ένα σύντομο βιντεοκλίπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμμετείχε επίσης ο Ντέιλ Χέινι, ο επί μακρόν επόπτης των χώρων.

«Ο Ντέιλ είναι εδώ 53 χρόνια. Είναι φανταστικός», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.



Ο Ρεπουμπλικανός είχε ανακοινώσει στις 30 Μαρτίου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι το σχεδόν 200 ετών δέντρο, γνωστό ως Μανόλια Τζάκσον, βρισκόταν σε «τρομερή κατάσταση, ένας μεγάλος κίνδυνος για την ασφάλεια, και μάλιστα στην είσοδο του Λευκού Οίκου, και πρέπει τώρα να απομακρυνθεί».

President Trump plants a new descendant sapling of the historic "Jackson Magnolia." The White House remains committed to the stewardship and preservation of its historic grounds.



"We have a beautiful tree now in the White House." – @POTUS 🇺🇸 pic.twitter.com/0wA8ShWye2