Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Σάββατο με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και «συζήτησαν τα επόμενα βήματα» στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δύο υπουργοί «συζήτησαν τα επόμενα βήματα μετά τις πρόσφατες συναντήσεις στη Σαουδική Αραβία και συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας», δήλωσε η Τάμι Μπρους, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Συμπλήρωσε πως ο Ρούμπιο ενημέρωσε επίσης τον Λαβρόφ σχετικά με τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον των Χούθι στην Υεμένη.

Πριν από λίγες ημέρες ο Λαβρόφ έπλεξε το εγκώμιο τόσο του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, όσο και του συμβούλου εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Μάικλ Βαλτς δηλώνοντας ότι «είναι απολύτως προσγειωμένοι και λογικοί άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξης».

🇺🇸🇷🇺 “Rubio and Waltz are absolutely sane and reasonable people in every sense of the word”

— Lavrov



"They are talking based on the fact that they do not command us, and we do not command them. It is just that two serious countries sat down to talk” pic.twitter.com/hloNQtJDQk