Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα γιόρτασε τα 56α της γενέθλια διοργανώνοντας ένα μεγάλο και λαμπερό πάρτι στη Φλόριντα.

Ντυμένη με ένα χρυσό φόρεμα, η Γκιλφόιλ δέχτηκε χιλιάδες ευχές και στα social media από οπαδούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αλλά και από μέλη της ελληνικής κοινότητας των ΗΠΑ.

Η τρίπατη τούρτα που είχε επιλέξει για τα γενέθλιά της είχε το μονόγραμμά της. Η νέα πρέσβης αναμένεται να περάσει άμεσα από τις ακροάσεις των νέων αξιωματούχων της διοίκησης Τραμπ στο Κογκρέσο και αμέσως μετά να αφιχθεί στην Αθήνα.

A large crowd just wished the iconic Kimberly Guilfoyle a Happy Birthday at an electric Birthday Party with beautiful singing. Happy Birthday, @KimGuilfoyle ! God bless you! pic.twitter.com/wpgR1Mgriv

Wishing a very Happy Birthday to Kimberly Guilfoyle! 🎉🇺🇸



A fearless conservative and longtime friend of Bienvenido, Kimberly has never backed down from fighting for freedom, opportunity, and the values that make America strong.



As the next U.S. Ambassador to Greece, she’ll… pic.twitter.com/hwgB2HtaA1