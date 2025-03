Τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αργεντινή εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν από τα ξημερώματα προχθές Παρασκευή την πόλη Μπαΐα Μπλάνκα, λιμάνι της χώρας της Λατινικής Αμερικής στον Ατλαντικό Ωκεανό, 600 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Μπουένος Άιρες.

Τα ένδεκα από τα δεκατρία θύματα έχουν αναγνωριστεί.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθούν κι άλλοι νεκροί στην πόλη αυτή 350.000 κατοίκων.

Η υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Πατρίσια Μπούλριτς τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε από την Μπαΐα Μπλάνκα στον ραδιοφωνικό σταθμό Mitre, πως πλέον πρόκειται για «κατεστραμμένη πόλη». Τόνισε εξάλλου πως συνεχίζονται οι έρευνες για να εντοπιστούν δυο κοριτσάκια που πιθανόν «παρασύρθηκαν από τα νερά».

