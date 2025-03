«Η Ουκρανία είναι πλήρως δεσμευμένη στον εποικοδομητικό διάλογο με την αμερικανική αντιπροσωπεία στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα και ελπίζει να συμφωνήσει στις αναγκαίες αποφάσεις και βήματα», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία επιδιώκει την ειρήνη από το πρώτο δευτερόλεπτο αυτού του πολέμου. Ρεαλιστικές προτάσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Το κλειδί είναι να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Today, a highly productive meeting took place in Kyiv between the diplomatic teams of Ukraine and the UK.



We discussed our joint steps that could bring us closer to peace and accelerate diplomatic efforts. I’m grateful for the support. Ukraine is determined to do everything to…