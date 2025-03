Ένας άνδρας που κρατούσε μία παλαιστινιακή σημαία σκαρφάλωσε στον πύργο του Μπιγκ Μπεν στα ανάκτορα του Ουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, νωρίς σήμερα το πρωί, με τα τοπικά ΜΜΕ να μεταδίδουν πως φώναζε «Ελευθερία στην Παλαιστίνη».

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε πως οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό στο Μπιγκ Μπεν, στις 09.24 ώρα Ελλάδας.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται προκειμένου το συμβάν να λήξει με ασφαλή τρόπο. Συνδράμουν η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου», επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου.

A man has scaled Big Ben barefoot with a Palestinian flag, demanding an end to police violence against protesters and the freedom for #Palestine pic.twitter.com/dLEpqfbaFf

A brave person who climbed Big Ben with a Palestinian flag, he's there now asking for an end to police violence against protesters and freedom for Palestine. The road below is closed, full of police cars and a fire truck with a ladder. pic.twitter.com/KvdbeBhKHe