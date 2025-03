Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στη Μόσχα οι δηλώσεις του γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για μια γαλλική πυρηνική ομπρέλα ως μέσο αποτροπής για την προστασία της Ευρώπης. Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, μίλησε για δηλώσεις που συνιστούν απειλή για τη Ρωσία.

Ο Λαβρόφ σχολίασε το χθεσινό διάγγελμα του γάλλου προέδρου στη διάρκεια του οποίου ο Μακρόν είπε ότι εξετάζει να θέσει τους ευρωπαίους συμμάχους υπό την προστασία του γαλλικού πυρηνικού οπλοστασίου.

«Αν μας θεωρεί απειλή, καλεί τους αρχηγούς των Ενόπλων δυνάμεων κάποιων χωρών της ΕΕ και τη Βρετανία στο Παρίσι, λέει ότι είναι απαραίτητη η χρήση πυρηνικών όπλων, ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά της Ρωσίας, αυτό φυσικά συνιστά απειλή», δήλωσε ο Λαβρόφ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε εξαιρετικά συγκρουσιακό το διάγγελμα του γάλλου προέδρου στο οποίο χαρακτηρίζει τη Ρωσία απειλή για την Ευρώπη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι τα σχόλια του γάλλου ηγέτη αποτελούν ένδειξη ότι το Παρίσι προσβλέπει στην παράταση του πολέμου στην Ουκρανία.

«Το διάγγελμα είναι πράγματι υπερβολικά συγκρουσιακό. Δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί ομιλία αρχηγού κράτους που ενδιαφέρεται για την ειρήνη. Πιο πολύ, από αυτά που είπε, κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι η Γαλλία σκέφτεται περισσότερο τον πόλεμο, τη συνέχισή του», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο Μακρόν παρέλειψε σημαντικά γεγονότα και δεν αναφέρθηκε στις «νόμιμες ανησυχίες και φόβους» της Ρωσίας για την επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς, προς τα ρωσικά σύνορα.

Επί προεδρίας Μακρόν η Γαλλία προμήθευσε όπλα την Ουκρανία και δήλωσε έτοιμη να εξετάσει την αποστολή στρατευμάτων εκεί για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τυχόν ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ρωσία έχει χαρακτηρίσει απαράδεκτη την όποια παρουσία ΝΑΤΟϊκών στρατευμάτων.

Όσον αφορά τις δηλώσεις Μακρόν περί γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας, ο Πεσκόφ κρίνει ότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με «διεκδίκηση της πυρηνικής ηγεσίας στην Ευρώπη», το οποίο είναι «πολύ, πολύ συγκρουσιακό».

Και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε σήμερα τον Μακρόν ότι δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. «Καθημερινά κάνει κάποιου είδους δηλώσεις απολύτως εκτός πραγματικότητας, που διαψεύδουν τις προηγούμενες. Είναι ένας παραμυθάς», είπε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το RIA.

Ρώσοι αξιωματούχοι και βουλευτές επέκριναν επίσης σήμερα τον Μακρόν και προειδοποίησαν ότι τέτοιου είδους δηλώσεις κινδυνεύουν να οδηγήσουν τη Δύση προς την άβυσσο ενός νέου παγκοσμίου πολέμου.

«Μια τέτοιου είδους εσφαλμένη ανάλυση οδηγεί σε μοιραία λάθη», σχολίασε ο Κονσταντίν Κοσάτσεφ, ανώτερος ρώσος γερουσιαστής.

«Ο Μακρόν επιβάλλει μανιωδώς στους πολίτες του, τους συμμάχους και ολόκληρο τον κόσμο μια απολύτως ψευδή ερμηνεία του τι συμβαίνει- Έρχονται οι Ρώσοι!’. Αυτού του είδους τα εσφαλμένα συμπεράσματα και οι ψευδείς ισχυρισμοί οδηγούν στην άβυσσο», σχολίασε.

Ο Κοσάτσεφ είπε ακόμη ότι ο Μακρόν απομακρύνεται από την κληρονομιά του Σαρλ ντε Γκολ και είναι προφανές ότι επιχειρεί να μεταφέρει την ευθύνη για όλα τα προβλήματα της Γαλλίας και της Ευρώπης στη Ρωσία.

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ είναι μακράν οι μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο με περισσότερες από 5.000 πυρηνικές κεφαλές η καθεμία, ακολουθούμενες από την Κίνα με περίπου 500 και στη συνέχεια από τη Γαλλία με 290 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 225.

Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι ο σκληρός λόγος του Μακρόν, του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων τις τελευταίες ημέρες δεν υποστηρίζεται από μια στιβαρή στρατιωτική ισχύ και επισημαίνουν τις επιτυχίες της Μόσχας επί του πεδίου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε τον περασμένο χρόνο την αύξηση των δυνάμεων του ρωσικού στρατού κατά 180.000 σε 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες, μια κίνηση που καθιστά τον ρωσικό στρατό τον δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά την Κίνα.

Η Ζαχάροβα χλεύασε τα σχόλια του Μακρόν ότι η Γαλλία διαθέτει τον πιο αποτελεσματικό στρατό στην Ευρώπη προτείνοντας ότι θα πρέπει μάλλον να κάνει κάποιες ασκήσεις αριθμητικής.

Russia has become, as I speak to you and for years to come, a threat to France and Europe, says Macron. Micron himself poses no big threat though. He’ll disappear forever no later than May 14, 2027. And he won’t be missed.