Στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 4-6) από τον Μπενζαμέν Μπονζί (Νο. 63).

Αυτή είναι η πέμπτη επικράτηση φέτος του Μπονζί απέναντι σε τενίστες, που βρίσκονται στο Τοπ30.

Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέ-Αγιασίμ, που είχε προηγουμένως επικρατήσει με 2-0 σετ του Αρτούρ Ρίντερκνες.