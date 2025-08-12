Στον δεύτερο γύρο του Cincinnati Open σταμάτησε η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς ηττήθηκε με 2-1 σετ (7-6, 3-6, 4-6) από τον Μπενζαμέν Μπονζί (Νο. 63).
Αυτή είναι η πέμπτη επικράτηση φέτος του Μπονζί απέναντι σε τενίστες, που βρίσκονται στο Τοπ30.
Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέ-Αγιασίμ, που είχε προηγουμένως επικρατήσει με 2-0 σετ του Αρτούρ Ρίντερκνες.
Bonzi is taking care of business 💼@BenjaminBonzi defeats Tsitsipas in three, his 5th win against Top 30 this year. pic.twitter.com/kbeDD5U4nS— Cincinnati Open (@CincyTennis) August 11, 2025