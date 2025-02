Ο Έλον Μασκ επιτέθηκε ξανά στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, καθώς παρότι αμερικανικό, δεν ακολουθεί την κυβερνητική γραμμή των ΗΠΑ, πόσο μάλλον εκείνη του Αμερικανού κροίσου.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Χ, άλλαξε το όνομα του μέσου και από Associated Press το ονόμασε «Associated Propaganda», γράφοντας ότι «αυτό το όνομα του ταιριάζει περισσότερο».

Their new name is much more fitting pic.twitter.com/3f3VNq74Kw