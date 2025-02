Ο Έλον Μασκ, στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα πρέπει να δώσουν αναφορά σε σχέση με την πρόσφατη δραστηριότητά τους στην εργασία τους διαφορετικά θα χάσουν τη δουλειά τους.

«Σύμφωνα με τις οδηγίες του προέδρου Τραμπ, όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα λάβουν σύντομα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να αναφέρουν τι έκαναν την περασμένη εβδομάδα», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του X. «Η απουσία απάντησης θα θεωρηθεί παραίτηση», συνέχισε.

Consistent with President @realDonaldTrump’s instructions, all federal employees will shortly receive an email requesting to understand what they got done last week.



Failure to respond will be taken as a resignation.