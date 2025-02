Ένα πρωτοφανές σενάριο για τις σχέσεις Ρωσίας – ΗΠΑ, παρουσίασε το γαλλικό περιοδικό Le Point επικαλούμενο δικές του πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει το παρών στη Μόσχα δίπλα στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τους εορτασμούς της Μέρας της Νίκης της Σοβιετικής Ένωσης στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, στις 9 Μαΐου 1945.

Για τον Πούτιν, η 9η Μαΐου είναι η πιο σημαντική μέρα του χρόνου, καθώς αποτελεί το σημείο αναφοράς του ρωσικού πατριωτισμού, και του επιτρέπει να ισχυριστεί ότι ολόκληρος ο κόσμος χρωστάει σχεδόν τα πάντα στην ΕΣΣΔ.

Ο εορτασμός της 9ης Μαΐου και όχι της 8ης όπως γιορτάζεται στον υπόλοιπο κόσμο, (ήταν 23:00 στο Βερολίνο και 01:00 στη Μόσχα) ήταν ήδη ένας τρόπος για τους Ρώσους να πανηγυρίσουν μια νίκη ξεχωριστά από την υπόλοιπη Δύση. Μάλιστα, ο Στάλιν είχε ζητήσει να επαναληφθεί στο Βερολίνο την επόμενη μέρα η γερμανική συνθηκολόγηση, που υπογράφηκε στη Ρεμς στις 7 Μαΐου.

Σύμφωνα με το Le Point, στις 9 του προσεχούς Μαΐου, θα υπάρχει ένας υψηλός προσκεκλημένος στη Μόσχα: ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλευρό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ανάλογο δημοσίευμα έκανε και το Russia Today

BREAKING:



🇺🇲🇷🇺 Trump to meet Putin in Moscow for Russia's May 9 victory over Nazi Germany commemoration – Russia Today reports pic.twitter.com/KVKj6XBn66