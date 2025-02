Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του είναι έτοιμη να εργαστεί «γρήγορα και ακούραστα» προκειμένου να καταλήξει σε μια ισχυρή και χρήσιμη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τις επενδύσεις και την ασφάλεια.

«Πρέπει και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η ειρήνη θα είναι ισχυρή και διαρκής, ώστε η Ρωσία να μην επιστρέψει ποτέ στον πόλεμο», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ μετά τη συνάντηση που είχε με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ισχυρή, αποτελεσματική συμφωνία επενδύσεων και ασφάλειας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Προτείναμε τον γρηγορότερο και πιο εποικοδομητικό τρόπο για να επιτύχουμε αποτελέσματα. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να εργαστεί 24/7», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι είχε μια «παραγωγική συνάντηση» με τον Κέλογκ και μια «καλή συζήτηση», προσθέτοντας ότι μίλησαν για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, για τον επαναπατρισμό των αιχμαλώτων πολέμου και για «αποτελεσματικές εγγυήσεις ασφαλείας». Εκτίμησε επίσης ότι μια ισχυρή σχέση μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα ήταν επωφελής «για όλον τον κόσμο».

