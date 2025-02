Καζάνι που βράζει παραμένει η Μέση Ανατολή με την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να κρέμεται «από μια κλωστή» μετά την ανακοίνωση της παλαιστινιακής οργάνωσης πως δεν θα απελευθερώσει τους επόμενους ομήρους. Παράλληλα, οι βλέψεις του Αμερικανού προέδρου για την περιοχή ρίχνουν κι άλλο «λάδι» στη φωτιά.

Πιο αναλυτικά, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει τις δυνάμεις του στο νότιο τμήμα της χώρας, αφότου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδοποίησε πως εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει ομήρους μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, η συμφωνία εκεχειρίας καταρρέει και θα ξεκινήσουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μετά την ανακοίνωση της Χαμάς για την απόφασή της να παραβιάσει τη συμφωνία και να μην απελευθερώσει τους ομήρους μας, χθες το βράδυ έδωσα εντολή στον ισραηλινό στρατό να συγκεντρώσει δυνάμεις εντός και πέριξ της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο Νετανιάχου μετά τη συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας.

Protests erupt in Tel Aviv as Israelis rally against Netanyahu's handling of ceasefire agreement, demanding full hostage release after Hamas suspended release of hostages planned for Saturday until further notice due to Israeli violations pic.twitter.com/1dCaIrrYRl

«Εάν η Χαμάς δεν μας παραδώσει τους ομήρους μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, η κατάπαυση του πυρός σταματά και ο ισραηλινός στρατός θα επιστρέψει στα πεδία των μαχών μέχρι την τελική επικράτηση επί της Χαμάς», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Επίσης, η Χαμάς τόνισε πως παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τυχόν «επιπλοκές ή καθυστερήσεις».

Σύμφωνα με τους Times of Israel η κατάσταση στο Ισραήλ είναι τεταμένη με χιλιάδες Ισραηλινούς να βγαίνουν στους δρόμους, ζητώντας να μη καταρρεύσει η συμφωνία και απαιτώντας από τον Νετανιάχου να πράξει τα δέοντα και να μην κλιμακώσει περαιτέρω.

⚡🇮🇱 JUST IN: Families of Israeli hostages while protesting today in Tel Aviv and across Israel said



“If there’s no deal, we’ll burn down the country!” pic.twitter.com/wAaKpExcPZ