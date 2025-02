Η κηδεία του Μαρουάν Ίσα, πρώην υπαρχηγού των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ, της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, συγκέντρωσε εκατοντάδες Παλαιστίνιους την Παρασκευή, μεταξύ των οποίων και μαχητές της οργάνωσης. Ο Ίσα σκοτώθηκε σε επίθεση του ισραηλινού στρατού.

Ένοπλοι κουκουλοφόροι συνόδευσαν το φέρετρο του Ίσα, το οποίο ήταν σκεπασμένο με σημαίες της Χαμάς και της Παλαιστίνης, στους δρόμους του καταυλισμού Αλ Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Funeral held in Gaza for the deputy leader of Hamas' military wing, Marwan Issa, who was killed in an Israeli strike in last March pic.twitter.com/hihEDZFtXr — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 7, 2025

Τον Μάρτιο του 2024, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν τον Μαρουάν Ίσα, ο οποίος φερόταν ως ένας εκ των «εγκεφάλων» του σχεδίου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, η Χαμάς επιβεβαίωσε την 30ή Ιανουαρίου 2025 τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της οργάνωσης Μοχάμεντ Ντέιφ και του υπαρχηγού του, Μαρουάν Ίσα.

Images from the funeral of Marwan Issa, Deputy Commander of the Qassam Brigades, held in Al-Bureij camp in central Gaza. pic.twitter.com/aJULSamnur — The Cradle (@TheCradleMedia) February 7, 2025

«Μη νομίζετε πως η αντίσταση τελείωσε με τη δολοφονία του σπουδαίου ηγέτη Μαρουάν Ίσα», τόνισε ένας μαχητής του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ, συμμάχου της Χαμάς που εκπροσωπήθηκε στη νεκρώσιμη τελετή. «Έχουμε πολλούς μαχητές και ήρωες, είμαστε πάντα έτοιμοι», συμπλήρωσε.

The final farewell of Marwan Issa , Deputy commander of the Al Qassam Brigades.



A leader that never dropped the banner of unity with Hezbollah during the most difficult of times! pic.twitter.com/UVxP68xxrB — 🇵🇸Islamic Resistance🇿🇦 (@resistance_sa) February 7, 2025

Από τις 19 Ιανουαρίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, ύστερα από 15 μήνες πολέμου που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Πηγή: ΑΠΕ