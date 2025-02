Ένας 10χρονος χαρακτηρίζεται ήρωας για την προστασία της μικρής του αδελφής κατά την αεροπορική τραγωδία της περασμένης εβδομάδας στη Φιλαδέλφεια, η οποία άφησε επτά νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Ο Άντρε Χάουαρντ, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τον πατέρα του και τα δύο αδέλφια του, γλίτωσε από θαύμα όταν τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από ένα κομμάτι μέταλλο που προερχόταν από το αεροπλάνο.

Η συντριβή συνέβη κοντά στη λεωφόρο Roosevelt και την οδό Cottman, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. Το αεροπλάνο, που ήταν αεροασθενοφόρο με προορισμό το Μεξικό, συνετρίβη ξαφνικά, προκαλώντας τον θάνατο επτά ατόμων και τον τραυματισμό 22 άλλων.

Ο πατέρας του Άντρε Χάουαρντ, περιέγραψε την τρομακτική στιγμή της συντριβής. «Ακούσαμε αυτό που νομίζαμε ότι ήταν ένα τροχαίο ατύχημα, αλλά μετά είδαμε μια φλόγα στον αέρα και αμέσως μετά θραύσματα να πετούν παντού», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ABC 6 Action News. «Ο γιος μου… λέει στη μικρή του αδελφή “Κάτσε κάτω!” και την αρπάζει, ενώ ακούω το τζάμι να σπάει. Γυρίζω και βλέπω ένα κομμάτι μέταλλο να προεξέχει από το κεφάλι του γιου μου».

10-year-old ‘superhero’ saved little sister in Philly plane crash, miraculously survives head injury: ‘He wasn’t supposed to make it’ https://t.co/fJQnrEN12N pic.twitter.com/Wncqlnmc8i