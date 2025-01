Ακόμη ένα αεροπλάνο συνετρίβη στις ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης αυτήν την φορά στη βόρεια Φιλαδέλφεια. Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα και έπεσε σε κατοικίες κοντά σε εμπορικό κέντρο στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, προκαλώντας αρκετά θύματα, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές.

Το ατύχημα συνέβη λιγότερο από τρία μίλια από το Αεροδρόμιο Βόρειας Φιλαδέλφειας, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως επιχειρηματικά αεροσκάφη και πτήσεις τσάρτερ.

Η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών της Φιλαδέλφειας δήλωσε ότι υπήρξε «σοβαρό περιστατικό» στο σημείο της συντριβής και ότι οι δρόμοι στην περιοχή είναι κλειστοί.

Τα δεδομένα της πτήσης έδειξαν ένα μικρό τζετ που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τοπική ώρα και εξαφανίστηκε από το ραντάρ περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα.

Η Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), που ερευνά αεροπορικά ατυχήματα, δήλωσε ότι συλλέγει πληροφορίες για το περιστατικό.

BULLETIN: SIX KILLED ON AIRPLANE THAT JUST TOOK OFF FROM NORTHEAST PHILADELPHIA AIRPORT @PhillyPolice sources tell me here on the scene. TWO DOCTORS, TWO PILOTS, ONE PATIENT & ONE FAMILY MEMBER. No update yet on any victims on the ground. pic.twitter.com/vCODlzSmsW — Steve Keeley (@KeeleyFox29) February 1, 2025

Ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε: «Υπήρχαν δύο άτομα στο αεροπλάνο. Το αεροσκάφος βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Αεροδρόμιο Springfield-Branson National στο Μιζούρι».

Δείτε εικόνες:

Η συντριβή συνέβη μόλις λίγες μέρες μετά το πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα στις ΗΠΑ εδώ και χρόνια.

Την Τετάρτη, 67 άτομα σκοτώθηκαν όταν ένα επιβατικό αεροπλάνο συγκρούστηκε στον αέρα με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ κοντά στην Ουάσινγκτον.