Η αμερικανική ακτοφυλακή έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες με τα συντρίμμια της αεροπορικής τραγωδίας που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες στον ποταμό για την ανάσυρση των σορών.

Στις εικόνες διακρίνονται σκάφη του λιμενικού που μεταφέρουν συντρίμμια του αεροπλάνου και του ελικοπτέρου που συγκρούστηκαν στον αέρα.

Επίσης, έχουν ανασυρθεί 41 σοροί μέχρι στιγμής, με τις αρχές να δηλώνουν ότι πρόκειται για το πλέον θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα σε αμερικανικό έδαφος τα τελευταία 23 χρόνια.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε την Πέμπτη το βράδυ ότι βρήκε τη συσκευή εγγραφής φωνής στο πιλοτήριο και τη συσκευή εγγραφής δεδομένων πτήσης από το αεροπλάνο της American Airlines, τα δύο μαύρα κουτιά δηλαδή, αλλά δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το μαύρο κουτί του ελικοπτέρου.

Οι ερευνητές που εξετάζουν τα δεδομένα των μαύρων κουτιών που ανακτήθηκαν από το αεροπλάνο σχεδιάζουν να δημοσιεύσουν μια προκαταρκτική αναφορά εντός 30 ημερών.

Ακολουθούν φωτογραφίες από τα συντρίμμια:

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα από τη στιγμή της σύγκρουσης του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ καρέ η στιγμή της πτώσης του αεροπλάνου με τους 64 επιβαίνοντες στο αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

🇺🇸 New footage of yesterday's plane and helicopter collision over Washington pic.twitter.com/5RzFgIPurk