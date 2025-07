Φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζα διέσχισαν σήμερα το συνοριακό σταθμό της Ράφα, από την Αίγυπτο με κατεύθυνση τον παλαιστινιακό θύλακα, όπου το Ισραήλ ανακοίνωσε ‘ανθρωπιστική παύση’ σε κάποιες περιοχές για να επιτρέψει την παράδοση της βοήθειας.

Σε εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου φαίνονται μεγάλα φορτηγά φορτωμένα με λευκούς σάκους να διασχίζουν, από την αιγυπτιακή πλευρά, την είσοδο του περάσματος στη Ράφα που οδηγεί στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο τα φορτηγά δεν εισέρχονται απευθείας μέσω της παλαιστινιακής πλευράς του περάσματος, που έχει υποστεί ζημιές και έχει κλείσει λόγω του πολέμου.

BREAKING: Aid trucks have started moving from Egypt toward Gaza and are expected to enter tomorrow morning, after receiving approval from Israel. pic.twitter.com/gR1LLUt70m