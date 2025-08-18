Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν την Κυριακή το μεσημέρι στο παραθαλάσσιο Mona Vale Golf Club, στα βόρεια προάστια του Σίδνεϊ, όταν ένα ελαφρύ αεροσκάφος τύπου Piper PA-28-140 Cherokee συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Στο εσωτερικό βρίσκονταν ένας πιλότος-εκπαιδευτής και ένας εκπαιδευόμενος, και οι δύο περίπου 50 ετών, οι οποίοι ευτυχώς βγήκαν από το αεροσκάφος με ελαφρά τραύματα.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφει τη στιγμή που το αεροπλάνο πετά χαμηλά πάνω από το γήπεδο, χάνει ύψος και πέφτει με δύναμη στο έδαφος, ενώ κομμάτια του διαλύονται καθώς σέρνεται στο γρασίδι μέχρι να ακινητοποιηθεί. Στο βίντεο ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος, αλλά και οι έντρομες αντιδράσεις αυτοπτών μαρτύρων. Παίκτες του γκολφ έτρεξαν αμέσως προς το σημείο για να βοηθήσουν, με έναν εξ αυτών μάλιστα να πέφτει βαριά στην προσπάθειά του να φτάσει γρήγορα στο αεροσκάφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Camden και φέρεται να παρουσίασε απώλεια ισχύος κινητήρα, γεγονός που οδήγησε στην αναγκαστική προσγείωση. Ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, Σάιμον Τόμας, δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τον ίδιο τον εκπαιδευτή, ο οποίος του είπε πως «παρουσιάστηκε βλάβη στον κινητήρα και δεν μπορούσε να διατηρήσει το ύψος».

Ο επιθεωρητής του NSW Ambulance, Κρις Πεκ, ανέφερε ότι οι δύο επιβαίνοντες «κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους» και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Royal North Shore με ελαφρά τραύματα. «Δεδομένης της φύσης του ατυχήματος, ήταν εξαιρετικά τυχεροί. Είχαν μόνο κάποιες εκδορές και διατηρούσαν πλήρη συνείδηση και ανάμνηση των γεγονότων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Αυστραλιανή Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (ATSB) ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί θα εξετάσουν τα συντρίμμια, θα πάρουν καταθέσεις από τους πιλότους και τους μάρτυρες, ενώ ζητούν από οποιονδήποτε έχει οπτικό υλικό του περιστατικού να το καταθέσει.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολλοί χρήστες αποθέωσαν τον πιλότο για την ικανότητά του να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς. «Αυτός ο πιλότος αξίζει μια μπίρα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής στο Χ (πρώην Twitter).