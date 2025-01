Το μαύρο κουτί του στρατιωτικού ελικοπτέρου που συγκρούστηκε την Τετάρτη με επιβατικό αεροπλάνο πάνω από την Ουάσινγκτον, προκαλώντας τον θάνατο 67 ατόμων, εντοπίστηκε και ανακτήθηκε.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα, «δεν βρέθηκαν εξωτερικές φθορές», δήλωσε ο Τοντ Ίνμαν, αξιωματούχος της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα δεδομένα που θα ανακτηθούν θα είναι κρίσιμα για την ανάλυση των αιτίων της τραγωδίας.

Την Πέμπτη, είχαν βρεθεί τα δύο μαύρα κουτιά του αεροπλάνου της American Airlines.

Ο αριθμός των πτωμάτων που ανασύρθηκαν από το σημείο της συντριβής στον ποταμό Ποτόμακ έχει φτάσει πλέον τα 41

Ο Τοντ Ίνμαν από την NTSB ανέφερε ότι οι ομάδες ανέκτησαν δύο ξεχωριστά καταγραφικά από το επιβατικό αεροπλάνο.

Το ένα ήταν ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης, ο οποίος βρέθηκε σε «καλή κατάσταση», και το άλλο ήταν ο καταγραφέας φωνής.

A new, more clearer video of the collision between a helicopter and a passenger plane in Washington, D.C, has been released.



Via: @visegrad24 pic.twitter.com/gPInr4cFWe