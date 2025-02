Οργή επικρατεί στην Ουκρανία με διαφημιστική καμπάνια του ειδησεογραφικού μέσου ενημέρωσης Meduza, που αποτελείται από ρώσους δημοσιογράφους που κυνηγάει η κυβέρνηση του Πούτιν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, χωρίς ρωσική διαφήμιση και χρηματοδότηση, το Meduza αναζητά έσοδα και η διαφημιστική εκστρατεία του, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη διαφημιστική εταιρεία Lure με έδρα το Βερολίνο, έγινε για τη συγκέντρωση χρημάτων, ώστε να συνεχιστεί το δημοσιογραφικό έργο του ειδησεογραφικού ιστότοπου.

Μία από τις αφίσες που δημιουργήθηκε δωρεάν από τη γερμανική διαφημιστική, προκειμένου να στηρίξει ρώσους δημοσιογράφους «που ρισκάρουν τη ζωή τους καθημερινά για να μας αποκαλύπτουν την αλήθεια», όπως τόνισε η Lure, έχει τη φωτογραφία του Ουκρανού Γιάροσλαβ Μπαζίλεβιτς. Ο άνδρας είναι δακρυσμένος, με αίματα και αμυχές στο πρόσωπό του. Η φωτογραφία, τραβηγμένη τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Λβιβ, απεικονίζει τον Γιάροσλαβ λίγα λεπτά αφότου έχασε τη σύζυγο και τις τρεις κόρες του από ρωσική πυραυλική επίθεση.

Berlin ad agency made a huge pro bono campaign for russian media Meduza, highlighting the suffering of the russians “in exile”, and to make it emotional they used pictures of Ukrainians at funerals and bombed 🇺🇦 cities, since there is no suffering of russians in “exile”

1/ pic.twitter.com/VMHg01dFCN