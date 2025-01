Νέα παρέμβαση, μέσω βιντεοκλήσης αυτή τη φορά, έκανε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ εκφράζοντας και πάλι την υποστήριξή του στο ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), εν μέσω των έντονων αντιδράσεων που έχει προκαλέσει ο «χαιρετισμός» του, που θεωρήθηκε ναζιστικός, την ημέρα της ορκωμοσίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι εντάξει να είστε υπερήφανοι που είστε Γερμανοί. Αγωνιστείτε για ένα λαμπρό μέλλον για τη Γερμανία», είπε ο πλουσιότερος άνθρωπος του πλανήτη, απευθυνόμενος από τη γιγαντοοθόνη σε περίπου 4.500 υποστηρικτές της AfD, στη Χάλε της ανατολικής Γερμανίας.

ELON: THERE IS A NEED FOR CHANGE IN EUROPE



"Go out there, talk to people… one vote at a time. There is a need for change, it's got to be done.



This election is so important… the future of civilization could hang on this election.



When something is so important… you… https://t.co/EZaAPwh4SR pic.twitter.com/fdFBUkasTp