Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ιρλανδία και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η καταιγίδα Éowyn έφερε ριπές ανέμου που έσπασαν ρεκόρ.

🍃 Our team have recorded gusts of 190 km/h (118 mph) on the coast of Co. Clare, Ireland during Storm Éowyn this morning… it took a fight to get the measurement!#Weather #Hurricane #Storm pic.twitter.com/glDHM5M16y