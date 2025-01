Ολόκληρο το νησί της Ιρλανδίας έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, με την καταιγίδα Eowyn σπάει ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες τα ρεκόρ, σύμφωνα με το βρετανικό Sky News. Νέο ρεκόρ ταχύτητας ανέμου κατέγραψε η ιρλανδική μετεωρολογική υπηρεσία Met Eireann στον μετεωρολογικό σταθμό Mace Head στο Galway, με ριπή 183kmh ή 114 μίλια ανά ώρα στις 5 π.μ..

Η ριπή σπάει το ρεκόρ των 182kmh, το οποίο ισχύει από το 1945 και καταγράφηκε στο Foynes στο Limerick. Η Met Eireann μετρά αυτές τις ταχύτητες από το 1942.

Wind observations at 5am



Max gusts (km/h):

– Mace Head 183 (Red)

– Knock 139 (Red)

– Shannon 137 (Red)



Note: The record gust for Ireland is 182km/h



Highest mean speeds (Red)

– Mace Head 130 (Hurricane force)

– Shannon 94

– Sherkin 85 #StormÉowyn pic.twitter.com/jLIgb5u4Df