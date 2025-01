Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο της Rosneft στην ρωσική πόλη Ραζάν, έπειτα από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία το βράδυ της Πέμπτης.

Several Fires seen burning and Smoke rises from the City of Ryazan in Western Russia, 122 Miles to the Southeast of Moscow, following a Large-Scale Ukrainian Drone Attack against the Rosneft Oil Refinery. pic.twitter.com/xU1N74doTN