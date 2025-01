Οι τρεις όμηροι που απελευθερώθηκαν από την Χαμάς στα πλαίσια της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ, η Έμιλι Νταμάρι, η Ρόμι Γκόνεν και η Ντορόν Στάνμπαρ Χάιρ, επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους.

«Η Εμιλι, η Ντόρον και η Ρόμι έχουν επιτέλους πάρει τον δρόμο για τα σπίτια τους», δήλωσε στην ισραηλινή τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι. «Είναι στιγμή μεγάλης συγκίνησης», συμπλήρωσε.

Οι τρεις όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό από μέλη της Χαμάς και στη συνέχεια η οργάνωση τις παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό. Οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που παρέλαβε τις τρεις γυναίκες.

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY

Η Ντόρον και η Ρόμι είχαν την ευκαιρία να πέσουν στην αγκαλιά της μητέρας τους ενώ η Έμιλι και η μαμά της έκαναν βιντεοκλήση με άλλους συγγενείς που ανυπομονούσαν να ξαναδούν την αγαπημένη τους.

Former hostage Emily Damari on a video call with her family after meeting with her mother at an IDF facility near the Gaza border. pic.twitter.com/SK3SDLW3xI