Υποστηρικτές του έκπτωτου προέδρου της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιουλ που κατηγορείται για κατάλυση της συνταγματικής τάξης της χώρας, προκάλεσαν χάος στο δικαστικό μέγαρο.

Το πρωί της Κυριακής, ένα εξαγριωμένο πλήθος έσπασε τους φραγμούς της αστυνομίας και εισέβαλε στους χώρους του δικαστηρίου, σπάζοντας τα παράθυρα όπου επιδόθηκαν σε βανδαλισμούς.

Supporters of South Korean President Yoon Suk Yeol, accused of rebellion, caused chaos at the courthouse. An angry crowd broke through police barriers and stormed the court grounds, shattering windows and entering the building where they continued to vandalize furniture and glass pic.twitter.com/9jonQ7xCdq — Ateo Breaking EN (@AteoTelegram) January 19, 2025

Η υπόθεση του Νοτιοκορεάτη προέδρου Γιουν Σουκ Γιουλ έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική αναταραχή, επιφέροντας βαθιές συνέπειες για τη χώρα. Η προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και η κατηγορία για ανταρσία συνιστούν σοβαρές απειλές για τη δημοκρατική τάξη στη Νότια Κορέα.

Footage of South Korean Yoon supporters breaking into court after his arrest.



Follow: @AFpost pic.twitter.com/MxF9xYOOVm — AF Post (@AFpost) January 18, 2025

Xθες, το δικαστήριο αποφάσισε να παρατείνει την κράτηση του Γιουν, επικαλούμενο κίνδυνο καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων.

Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανταρσία, που ενδέχεται να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη – ακόμα και θανατική ποινή.

South Koreans riot and storm the Seoul Western District Court Court after impeached President Yoon was formally arrested over martial law decree



Some shouted demands to see the judge who had issued the warrant, but she had already left.



Why the US flag?#Korea #Seoul pic.twitter.com/qCDFKg0KKs — Loose Cannon News (@LooseCannonNews) January 19, 2025

Οι διαδηλώσεις έξω από το δικαστήριο δείχνουν τη διχασμένη κοινή γνώμη, με χιλιάδες να ζητούν την απελευθέρωσή του, αλλά και με επεισόδια βίας.

🇰🇷 About 40,000 Yoon supporters gathered at Seoul Western District Court calling for Yoon's bench warrant to be dismissed



17 were arrested for trying to break into the court. pic.twitter.com/clJKdyuC3Z — AMK News (@AmkBreaking) January 18, 2025

Παρόλο που έχει παυθεί από τα καθήκοντά του, ο Γιουν παραμένει επίσημα πρόεδρος μέχρι την τελική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία αναμένεται μέχρι τον Ιούνιο.

Σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις

Η πολιτική κρίση που έχει προκύψει αποτελεί τη σοβαρότερη στη χώρα εδώ και δεκαετίες. Η απόφαση του Γιουν να επιβάλει στρατιωτικό νόμο δικαιολογήθηκε ως αντίδραση σε εξωτερικές και εσωτερικές απειλές, όμως επικρίθηκε ως αυταρχική και αντιδημοκρατική.

Η έκβαση της δίκης, αλλά και η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, θα καθορίσουν την πορεία της δημοκρατίας στη Νότια Κορέα και την αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας.