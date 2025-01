Η ισραηλινή αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι ερευνά ένα «περιστατικό πυροβολισμών» στο Τελ Αβίβ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αστυνομία εξετάζει «τις συνθήκες του περιστατικού» και ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρίσκεται στο σημείο.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων Magen David Adom ανέφερε ότι οι γιατροί περιθάλπουν έναν άνδρα με μέτρια τραύματα και ότι «ο τρομοκράτης εξουδετερώθηκε».

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη κηρύξει το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση.

🚨BREAKING: A terrorist carried out a stabbing attack in Tel Aviv and was neutralized by gunfire. A 30-year-old man was moderately injured and taken to hospital. This is the reality of our lives alongside the Damned terrorists. pic.twitter.com/79UF5pya7B