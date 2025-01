Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η καταστροφική φωτιά στο Palisades στο Λος Άντζελες ενδέχεται να ξεκίνησε από αναζωπύρωση πυρκαγιάς που ξέσπασε της παραμονής Πρωτοχρονιάς. Σύμφωνα με ανάλυση της Washington Post, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ίδιο σημείο όπου πυροσβέστες είχαν σβήσει φωτιά μία εβδομάδα νωρίτερα. Κάτοικοι ισχυρίζονται ότι η ανταπόκριση των Αρχών τη δεύτερη φορά ήταν πιο αργή.

Η πυρκαγιά στο Palisades, η μεγαλύτερη από τις τρεις που πλήττουν το Λος Άντζελες, ξέσπασε στις 7 Ιανουαρίου, καταστρέφοντας 23.713 στρέμματα και περιορίστηκε μόλις κατά 13% μέχρι την Κυριακή.

Μια εβδομάδα νωρίτερα, πυροσβέστες κλήθηκαν στο Pacific Palisades, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς, για να αντιμετωπίσουν μικρή πυρκαγιά που, σύμφωνα με κατοίκους, προκλήθηκε από πυροτεχνήματα τα οποία έριξαν άλλοι κάτοικοι οι οποίοι γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους. Η πυρκαγιά αυτή, γνωστή ως Lachman Fire, περιορίστηκε στα 32 στρέμματα και αναφέρθηκε ως ελεγχόμενη στις 4:46 π.μ., σύμφωνα με το πυροσβεστικό τμήμα του Λος Άντζελες (LAFD).

Δορυφορικές εικόνες που εξασφάλισε η Washington Post δείχνουν ότι η νέα πυρκαγιά ξεκίνησε στην ίδια περιοχή όπου είχε εκδηλωθεί η Lachman Fire. Οι εικόνες δείχνουν ζημιές, υποδεικνύοντας πιθανή αναζωπύρωση.

Η πυρκαγιά στο Palisades έχει προκαλέσει τον θάνατο 24 ατόμων, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν για «απειλητικούς για τη ζωή» ανέμους που θα μπορούσαν να την επιδεινώσουν. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Ρόουζ Σκόενφιλντ, οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να οδηγήσουν σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέες φωτιές.

Η επικεφαλής του LAFD, Κρίστιν Κρόουλι, δήλωσε: «Είναι σημαντικό η κοινότητα να κατανοήσει ότι έρχονται έντονοι άνεμοι». Έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση κινδύνου μέχρι την Τετάρτη στις 6 μ.μ., και οι κάτοικοι που έχουν εκτοπιστεί δεν θα επιτραπεί να επιστρέψουν στα σπίτια τους πριν λήξει η προειδοποίηση.

