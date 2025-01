Καθώς οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες συνεχίζουν να μαίνονται, εικόνες από το Διάστημα αποκαλύπτουν πόσο γρήγορα ξέσπασαν και κινήθηκαν οι φλόγες. Το πρωί της 7ης Ιανουαρίου, η παρατεταμένη ξηρασία και οι άνεμοι που έφταναν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα προκάλεσαν πυρκαγιές στο πλούσιο προάστιο Palisades. Από τότε, έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, καταστράφηκαν χιλιάδες σπίτια και περισσότεροι από 130.000 κάτοικοι εκκένωσαν τις περιοχές όπου διαμένουν.

Φωτογραφίες που καταγράφηκαν από δίκτυο δορυφόρων δείχνουν πώς οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν καλύπτοντας περισσότερα από 27.000 στρέμματα σε μόλις τρεις ημέρες. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, την περασμένη Τρίτη, ο δορυφόρος Sentinel-2 της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας εντόπισε τους πρώτους καπνούς που εκτείνονταν πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σε εικόνες που καταγράφηκαν λίγες ώρες αργότερα από τον δορυφόρο Aqua της NASA φάνηκε πώς η πυρκαγιά είχε ήδη επεκταθεί στις στενές οδούς της γειτονιάς Pacific Palisades.

Σε βίντεο timelapse που καταγράφηκαν από το Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) μπορείτε να δείτε πώς οι ισχυροί άνεμοι της «Santa Ana» οδήγησαν τις πυρκαγιές να εξαπλωθούν γρήγορα στην πόλη.

Η απίστευτη ταχύτητα με την οποία οι πυρκαγιές εξαπλώνονται σε αυτά τα timelapse βίντεο οφείλεται σε έναν επικίνδυνο συνδυασμό χαμηλών βροχοπτώσεων και υψηλών ανέμων.

Οι άνεμοι της «Santa Ana» είναι μια ετήσια περίοδος ανέμων υψηλών ταχυτήτων που εμφανίζεται μεταξύ Οκτωβρίου και Ιανουαρίου, καθώς δημιουργείται ένα βαρομετρικό πεδίο ανάμεσα στην περιοχή Great Basin στα ανατολικά και τον πιο δροσερό Ειρηνικό Ωκεανό στα δυτικά. Αυτοί οι άνεμοι οδηγούν ξηρούς, θυελλώδεις ανέμους κατά μήκος των βουνών της ενδοχώρας, μέσα από στενά φαράγγια και προς τη θάλασσα πάνω από το Λος Άντζελες.

Φέτος, οι άνεμοι της «Santa Ana» φυσούν με περίπου 65 χιλιόμετρα την ώρα (40 μίλια την ώρα), με ριπές να φτάνουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα (100 μίλια την ώρα) σε ορισμένες περιοχές. Οι άνεμοι έχουν ενισχύσει τις πυρκαγιές και τις έχουν οδηγήσει να εξαπλωθούν πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι συνήθως. Αν και αυτοί οι άνεμοι δεν είναι ασυνήθιστοι, η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι το Λος Άντζελες βιώνει την πιο ξηρή αρχή χρονιάς από τότε που άρχισαν οι καταγραφές, το 1944.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες έχει καταγράψει μόλις 0,08 εκατοστά βροχής από την 1η Οκτωβρίου, δημιουργώντας συνθήκες «σοβαρής ξηρασίας».

Καθώς οι ταχύτητες των ανέμων μειώνονται, ο κίνδυνος πυρκαγιάς έχει μειωθεί, ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες ότι η ήδη υπερφορτωμένη πυροσβεστική υπηρεσία ενδέχεται να μην μπορεί να αντεπεξέλθει.

Πυροσβέστες από έξι ακόμη Πολιτείες έχουν σπεύσει στην Καλιφόρνια, ενώ επιπλέον 250 ομάδες πυροσβεστικών οχημάτων με 1.000 άτομα προσωπικό μεταφέρονται από τη Βόρεια Καλιφόρνια στη Νότια Καλιφόρνια, δήλωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του νομού Λος Άντζελες, Άντονι Μαρόνι, σε συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η έλλειψη νερού προκάλεσε την εξάντληση ορισμένων υδραυλικών κρουνών στην πολυτελή γειτονιά Pacific Palisades.

«Πιέσαμε το σύστημα στα άκρα. Πολεμάμε μια δασική πυρκαγιά με αστικά συστήματα νερού» δήλωσε η Γιάνις Κινιόνε, διευθύνουσα σύμβουλος του τμήματος νερού και ενέργειας του Λος Άντζελες, σε συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το Pacific Palisades εξαρτάται από τρεις δεξαμενές που περιέχουν περίπου ένα εκατομμύριο γαλόνια (3,78 εκατομμύρια λίτρα) η καθεμία και η ζήτηση για νερό για την κατάσβεση των πυρκαγιών σε χαμηλότερα υψόμετρα δυσχεραίνει την αναπλήρωση των δεξαμενών σε υψηλότερα υψόμετρα.

Ο ιδιωτικός μετεωρολογικός φορέας AccuWeather εκτιμά ότι η αρχική ζημιά και η οικονομική απώλεια ανέρχονται σε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Αυτή η φωτιά είναι η μεγάλη» δήλωσε η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεϊν Μπας, σε συνέντευξη Τύπου, αφού επέστρεψε βιαστικά στην πόλη, διακόπτοντας επίσημο ταξίδι στην Γκάνα.

Ωστόσο, εξοργισμένοι κάτοικοι κατηγορούν τη δήμαρχο για το γεγονός ότι ταξίδεψε στην Αφρική ενώ η πόλη καίγεται, παρότι υπήρχε προειδοποίηση για τις «κρίσιμες» καιρικές συνθήκες τις προηγούμενες ημέρες.