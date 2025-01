Αποκαλυπτικές σκηνές με φλόγες ύψους 40 μέτρων να καταβροχθίζουν πολυτελή σπίτια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων συγκλόνισαν τον κόσμο την Τετάρτη (08/01), καθώς οι πυρκαγιές κατέστρεφαν μία από τις πιο προστατευμένες και πλούσιες περιοχές του Χόλιγουντ.

Αστέρες όπως ο Τομ Χανκς, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Μαρκ Χάμιλ από το Star Wars, ο αμερικανός ηθοποιός, Τζέιμς Γουόουντς και η κληρονόμος της Formula 1, Πέτρα Εκόλστοουν, αναγκάστηκαν να φύγουν, καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σάρωναν το Πασίφικ Παλισέιντς, καίγοντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Μπεν Άφλεκ εθεάθησαν να επιστρέφουν στις περιουσίες τους, με έναν γείτονα να λέει σε βρετανικά μέσα ότι είδε τον Άφλεκ να χρησιμοποιεί λάστιχο κήπου για να βρέξει τη βεράντα στο πίσω μέρος της βίλας της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Γκάρνερ.

Ben Affleck just bought $20.5M Pacific Palisades home 5 months before fire forced him to evacuate https://t.co/kkyyU3b8sS pic.twitter.com/jxKMRG407H — Page Six (@PageSix) January 8, 2025

Los Angeles Fire



Some Brutal footage of the Wildfires



LA Fires: Celebrity Chef Sandra Lee Shares Frightening Wildfire Video



L.A. Wildfires: Stars Forced to Evacuate as Homes Destroyed



Ben Affleck RUSHES To Jennifer Garner’s Home Amid California Wildfires



An evacuee racing… pic.twitter.com/Fv934KDjX7 — Abhay (@AstuteGaba) January 9, 2025

Περισσότεροι από 33.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να διαφύγουν από τη φωτιά που ονομάστηκε η «Πυρκαγιά των Παλισέιντς», η οποία κατέστρεψε 3.500 εκτάρια, ενισχυόμενη από ανέμους ταχύτητας που έφταναν έως 130χλμ./ώρα.

Η τεράστια πυρκαγιά παρέμενε εκτός ελέγχου χθες το βράδυ, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Άλλες τρεις πυρκαγιές κοντά στο Έιτον, το Χερστ και το Γουντλεϊ κατέστρεψαν 2.200 εκτάρια, με άλλους 50.000 κατοίκους να εκτοπίζονται.

Χθες το βράδυ, ο Μαρκ Χάμιλ, 73 ετών, ο οποίος υποδύθηκε τον Λουκ Σκάιγουοκερ στις ταινίες Star Wars, ανέφερε πώς «έφυγε για να σώσει τη ζωή του» με τη σύζυγό του, Μαρίλου, και τον σκύλο τους, Τρίξι, στις 8 το βράδυ της Τρίτης, καθώς η πυρκαγιά πλησίασε το όριο της ιδιοκτησίας του: «Η πιο φρικτή πυρκαγιά από το ’93», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτρέποντας τους υπόλοιπους κατοίκους να «μείνουν ασφαλείς».

Η κόρη του, Τσέλσι, είπε ότι οι γονείς της είναι τώρα ασφαλείς μαζί της στο Χόλιγουντ. «Ήρθαν αργά και είναι εξαντλημένοι», δήλωσε στη Mail, προσθέτοντας: «Είναι συνταρακτικό για όλους. Αλλά είμαστε μαζί ως οικογένεια και ασφαλείς και για αυτό νιώθουμε πολύ ευγνώμονες».

Ο ηθοποιός Στιβ Γκούντενμπεργκ, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες Police Academy, παρακάλεσε τους γείτονες να αφήσουν τα κλειδιά επάνω στα αυτοκίνητα: «Μην αφήνετε απλώς το Tesla και παίρνετε το κλειδί. Αφήστε τα κλειδιά στη μίζα, ώστε άνθρωποι σαν εμένα να μπορέσουν να μετακινήσουν το αυτοκίνητό σας για να φτάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα».

«Αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε δει στη ζωή μας», είπε η επικεφαλής πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Κρίστιν Κρόουλι, η οποία πιστεύει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε ακούσια από έναν κήπο γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης πριν «εξαπλωθεί με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχουμε δει ως τώρα».

The stars whose homes have turned to ashes in devastating LA wildfires: Heartbroken A-lister reveals he has 'no insurance' as Ben Affleck and Petra Ecclestone flee blaze with families pic.twitter.com/2yuqzaLB4p — News News News (@NewsNew97351204) January 8, 2025

Ο Σπένσερ Πρατ, αστέρας της ριάλιτι τηλεοπτικής σειράς The Hill, και η σύζυγός του, το μοντέλο Χάιντι Μοντάγκ, απομακρύνθηκαν, καθώς το σπίτι τους καταστρεφόταν. Δημοσίευσε βίντεο από τις φλόγες του λόφου που πλησίαζαν όλο και περισσότερο το σπίτι τους.

«Πείτε μια προσευχή για το Παλισέιντς», είπε. «Εντάξει, πρέπει να φύγω τώρα».

Ο ηθοποιός Μάιλς Τέλερ, γνωστός από τις ταινίες Whiplash και Top Gun: Maverick, αναγκάστηκε να φύγει και είπε ότι δεν ήξερε αν το σπίτι του σώθηκε.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του, Χάιλι, ήταν ασφαλείς χθες στη βίλα τους των 28 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, αλλά προετοιμάζονταν να φύγουν με το νεογέννητο μωρό τους, καθώς οι άνεμοι έφταναν τα 210 χλμ./ώρα το βράδυ, επιδεινώνοντας την καταστροφή.

Τα σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ

Εντωμεταξύ, ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί για ληστεία.

Με πολλές ακριβές ιδιοκτησίες απροστάτευτες, ο Λούνα προειδοποίησε τους ληστές που σκοπεύουν να «κλέψουν από τους κατοίκους μας»: «Θα σας πιάσουμε, θα σας συλλάβουμε και θα σας δικάσουμε».

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνια είναι εξοικειωμένοι με τις πυρκαγιές, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο του χρόνου, όταν ο άνεμος Σάντα Άννα, ένας ξηρός, ζεστός άνεμος που φυσά από τα εσωτερικά της Νότιας Καλιφόρνια προς την ακτή, συχνά κάνει χειρότερες τις δασικές πυρκαγιές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι δρόμοι του Παλισέιντς ήταν γεμάτοι φοίνικες και κομψά καταστήματα, όπως μια pop-up έκδοση του καταστήματος Goop της Γκουίνεθ Πάλτροου.

Εντωμεταξύ, η οικία της Κάμαλα Χάρις, της πρώην υποψήφιας για την προεδρία των ΗΠΑ, φέρεται να βρίσκεται στη ζώνη εκκένωσης.

Who lives in Pacific Palisades with their homes?

Tom Hanks and Rita Wilson, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Reese Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton, Miles Teller, Michael Mann, Ann Sarnoff, Alan Bergman, Kathleen Kennedy and Carol Lombardini.

Credit:… pic.twitter.com/supQYkPHTc — Holmes1618 (@Holmes1618) January 8, 2025

Καθώς η έντονη μυρωδιά από τον καπνό πλημμύριζε τον αέρα και μια περίεργη κόκκινη λάμψη σκέπαζε τον ουρανό, η επί πολλά έτη εκπρόσωπος του Σάιμον Κάουελ, Ανν Μαρί Σάμσον, η οποία διαχειρίζεται ένα κέντρο θεραπείας με άγρια άλογα στα βουνά κοντά στην πυρκαγιά, κατάφερε να απομακρύνει έξι άλογα και τρία σκυλιά.

Μιλώντας στην Daily Mail είπε: «Μόλις οι άνεμοι εντάθηκαν, καταλάβαμε τι συνέβαινε και ήταν συγκλονιστικό. Δεν ξέρουμε πότε θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Νιώθουμε τεράστια ευγνωμοσύνη που είμαστε ασφαλείς».

Η βρετανίδα Πέτρα Έκλεστοουν δήλωσε ότι προσεύχεται για ένα θαύμα, καθώς η πυρκαγιά πλησίαζε το σπίτι των 30,2 εκατομμυρίων δολαρίων που μοιράζεται με τον σύζυγό της, κτηματομεσίτη Σαμ Πάλμερ, και τα τέσσερα παιδιά τους.

Billionaire Petra Ecclestone’s Los Angeles Mansion $175,000,000💰 pic.twitter.com/38qnuXSFj0 — Celebrity Toys (@toys_celebrity) July 6, 2020

Η Ρις Γουίδερσπουν είπε σε φίλο της ότι είναι «καλά, αλλά προετοιμάζεται για να φύγει μόλις λάβει τη σχετική ειδοποίηση». Τα μόνα πράγματα που είχε πακετάρει σε μια τσάντα ήταν φωτογραφίες και συναισθηματικής αξίας κοσμήματα.

Υπήρξαν επίσης αναφορές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι το σπίτι του σκηνοθέτη Στίβεν Σπίλμπεργκ είχε πιάσει φωτιά.

Πάνω από 2.000 πυροσβέστες μάχονται με την πυρκαγιά, με περισσότερους να έρχονται από το Σαν Φρανσίσκο.

Παρά τις προσπάθειές τους, τουλάχιστον ένα σχολείο καταστράφηκε από τη φωτιά, ενώ η Βίλα Γκέτι, ένα μουσείο γεμάτο ανεκτίμητα ελληνικά και ρωμαϊκά αντικείμενα, σώθηκε από μια ομάδα που βρισκόταν στον χώρο.

Οι εντολές εκκένωσης αναμένονταν χθες το βράδυ να επεκταθούν σε περιοχές όπως το Μαλιμπού, το τουριστικό θέρετρο Σάντα Μόνικα και το Καλαμπάσας, όπου και βρίσκεται το σπίτι των Καρντάσιαν.

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι σε μερικά από τα ξενοδοχεία της πόλης σχηματίστηκαν ουρές. Στο Bel Air (800 δολάρια τη βραδιά) και το The Beverly Hills Hotel (680 δολάρια τη βραδιά) κάθε δωμάτιο είχε καταληφθεί από ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Αναλυτικά οι διάσημοι που έχασαν τα σπίτια τους

Τζον Γκούντμαν

Ο αγαπημένος ηθοποιός, Τζον Γκούντμαν, έχασε το σπίτι του στις πυρκαγιές.

Η ιδιοκτησία του στην περιοχή Pacific Palisades βρισκόταν ακριβώς στον δρόμο της φωτιάς, η οποία έχει ήδη καταστρέψει πάνω από 15.000 στρέμματα και προχωρούσε με ταχύτητα μέχρι πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου το λεπτό.

Το μόνο που έχει απομείνει είναι η πισίνα στην αυλή του, η οποία εξακολουθεί να είναι γεμάτη με βρόμικο, μαυρισμένο νερό, και η είσοδος, η οποία τώρα οδηγεί μόνο σε ερείπια.

Συντρίμμια είναι διασκορπισμένα σε όλη την ιδιοκτησία, ενώ ένα τεράστιο δέντρο που βρισκόταν μπροστά από το σπίτι του είχε επίσης πέσει από τη φωτιά.

Άντονι Χόπκινς

Το σπίτι του Άντονι Χόπκινς είναι επίσης κατεστραμμένο.

Δεν υπάρχει τίποτα που να έχει απομείνει από την ιδιοκτησία του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού. Οι πύλες που προστάτευαν την περιουσία είναι ακόμη όρθιες, αλλά είναι ανοιχτές διάπλατα.

Τα δέντρα που κάποτε προσέφεραν ιδιωτικότητα είναι καμένα.

Μάιλς και Κελί Τέλερ

Ο σταρ του «Top Gun: Maverick», Μάιλς Τέλερ, και η σύζυγός του Κελί, αγόρασαν το σπίτι των ονείρων τους για 7,5 εκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο του 2023.

Το σπίτι τους τώρα είναι εντελώς κατεστραμμένο. Το αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στην είσοδο είναι επίσης ολοκληρωτικά καμένο.

Το ζευγάρι δεν έχει σχολιάσει ακόμη την απώλεια του σπιτιού τους.

Το τεράστιο σπίτι των πέντε υπνοδωματίων και των επτά μπάνιων χτίστηκε το 2015, με σινεμά και γυμναστήριο.

Γιουτζίν Λέβι

Ο σταρ του «American Pie», Γιουτζίν Λέβι, είδε το σπίτι του να καταστρέφεται.

Έχει ήδη μιλήσει για την προσπάθειά του να φύγει, ενώ είχε παγιδευτεί στην κυκλοφοριακή συμφόρηση μαζί με χιλιάδες άλλους κατοίκους που ακολουθούσαν τις εντολές εκκένωσης.

«Ο καπνός φαινόταν πολύ μαύρος και έντονος πάνω από το φαράγγι Temescal», είπε. «Δεν μπορούσα να δω φλόγες, αλλά ο καπνός ήταν πολύ σκοτεινός».

Ο γιος του, Νταν Λέβι, αργότερα έγραψε στα social media: «Στεναχωρημένος για την οικογένειά μου, τους φίλους μου και τους ανθρώπους του Λος Άντζελες που πλήττονται από τις καταστροφικές φωτιές».

Μπίλι Κρίσταλ

Δεν έχει μείνει τίποτα από το πολυτελές σπίτι του Μπίλι Κρίσταλ πέρα από τα γήπεδα τένις.

Αυτός και η σύζυγός του Τζάνις έκαναν δήλωση επιβεβαιώνοντας την απώλεια.

«Η Τζάνις και εγώ ζούμε στο σπίτι μας από το 1979», έγραψε ο Κρίσταλ.

«Εκεί μεγαλώσαμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Κάθε εκατοστό του σπιτιού μας ήταν γεμάτο με αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Φυσικά, είμαστε συντετριμμένοι, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα τα καταφέρουμε», συμπλήρωσε.

Άνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μίστερ

Οι ηθοποιοί Άνταμ Μπρόντι και Λέιτον Μίστερ είδαν το σπίτι τους των 7 εκατομμυρίων δολαρίων να καταστρέφεται από τις πυρκαγιές.

Το ζευγάρι είχε αγοράσει το σπίτι των πέντε υπνοδωματίων το 2019, αλλά πλέον είναι εντελώς κατεστραμμένο.

Ζούσαν στο σπίτι των 6.000 τετραγωνικών ποδιών με τις δύο μικρές κόρες τους.

Άννα Φάρις

Ομοίως, το σπίτι της ηθοποιού Άννα Φάρις, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων και οικολογικής κατασκευής, καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.

Η σταρ του «Scary Movie» έχει μείνει με μόνο μια σωρό από ερείπια.

Πάρις Χίλτον

Η παραλιακή βίλα της Πάρις Χίλτον στο Μαλιμπού καταστράφηκε επίσης.

Οι φωτιές έφτασαν στο Μαλιμπού τη νύχτα της Τρίτης, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε με ταχύτητα χωρίς προηγούμενο.

Δεν ήταν η κύρια κατοικία της.

Σάντρα Λι

Η Σάντρα Λι αποκάλυψε ότι έχασε το σπίτι της στις πυρκαγιές του Palisades, όπως και πολλοί άλλοι διάσημοι και έχει δεσμευτεί γενναία να το ξαναχτίσει.

«Είμαι σε ξενοδοχείο. Δεν έχω πια σπίτι. Το σπίτι μου είναι χαμένο. Είναι κυριολεκτικά χαμένο. Έκλαιγα όλη τη νύχτα. Ευτυχώς όλοι είναι ασφαλείς», ανέφερε στο Ιnstagram.

Η πρώην πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης συγκινήθηκε, καθώς συνέχιζε να αναλογίζεται τα πράγματα που έχει χάσει λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ρίκι Λέικ

Η πρώην παρουσιάστρια του talk show, Ρίκι Λέικ, μοιράστηκε επίσης μια συναισθηματική ανάρτηση για την «ανυπολόγιστη» απώλεια του «σπιτιού των ονείρων» της.

Η Λέικ, 56 ετών, αγόρασε το ακίνητο το 2014. Αυτή και ο σύζυγός της, Ρος Σάσμαν, παντρεύτηκαν στον κήπο του σπιτιού πριν από τρία χρόνια.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πληκτρολογώ αυτές τις λέξεις… Εγώ και ο Ρος χάσαμε το σπίτι των ονείρων μας», έγραψε η Λέικ στο Instagram.

Το πρώην σπίτι του Μάθιου Πέρι

Το σπίτι όπου ο σταρ του «Friends», Μάθιου Πέρι, πέθανε, βρίσκεται εντός της καταστραμμένης ζώνης εκκένωσης του Pacific Palisades, σύμφωνα με το Realtor.com.

Το σπίτι αγοράστηκε από έναν μεσίτη ακινήτων για 8,5 εκατομμύρια δολάρια μόλις πριν από λίγους μήνες.

Τζέιμς Γουντς

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, Τζέιμς Γουντς, μοιράστηκε βίντεο από ένα σπίτι δύο τετράγωνα μακριά από την ιδιοκτησία του, το οποίο είχε ολοκληρωτικά τυλιχτεί στις φλόγες.

Έφυγε από το Palisades με την οικογένειά του, καθώς η πυρκαγιά κατέστρεφε την περιοχή και είναι ασαφές τι απέμεινε από την ιδιοκτησία του μετά την εκκένωση.

Ο Γουντς δήλωσε επίσης ότι αυτός και πολλοί από τους γείτονές του δεν έχουν πλέον ασφάλιση, αφού μια «μεγάλη εταιρεία» φέρεται να ακύρωσε πολλές από τις πολιτικές πριν από τέσσερις μήνες.

Τζέιμι Λι Κέρτις

Η Τζέιμι Λι Κέρτις έχει εκκενώσει και δεν γνωρίζει αν το σπίτι της έχει καεί ή όχι.

«Η κοινότητά μου και πιθανώς το σπίτι μου έχει παραδοθεί στη φωτιά», είπε η ηθοποιός που αναγκάστηκε να εκκενώσει την περιοχή.

«Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Πολλοί από τους φίλους μου θα χάσουν τα σπίτια τους. Πολλές άλλες κοινότητες επίσης», έγραψε στο Instagram.

Μαρία Σράιβερ

Η πρώην σύζυγος του Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ και πρώην πρώτη κυρία της Καλιφόρνιας, Μαρία Σράιβερ, μοιράστηκε μια συντετριμμένη δήλωση οδηγώντας μέσα από την κοινότητά της την Τετάρτη.

Μοιράστηκε πλάνα από τα καμένα ερείπια των σπιτιών, με έναν ολόκληρο δρόμο ισοπεδωμένο χωρίς τίποτα να έχει απομείνει.

«Απογοητευτικό, καταστροφικό, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όλα έχουν χαθεί. Η γειτονιά μας, τα εστιατόριά μας», έγραψε.

«Όλοι οι φίλοι μας έχουν χάσει τα πάντα. Έχουμε εκκενώσει, αλλά είμαστε ασφαλείς. Αλλά οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα», συμπλήρωσε.