Συγκλονιστικά πλάνα έρχονται από την καταστροφική φωτιά που πλήττει το Λος Άντζελες, καταγράφοντας τη δριμύτητα της πυρκαγιάς και το μέγεθος της καταστροφής.

Σε ένα από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται η τρομακτική στιγμή που οι φλόγες πλησιάζουν επικίνδυνα ένα σπίτι στην περιοχή Πασίφικ Πάλισεϊντς. Μέσα στο σπίτι βρίσκονταν δύο άνδρες και ένας σκύλος, εγκλωβισμένοι, καθώς η φωτιά είχε κυκλώσει το κτίριο.

«Ω, γαμώτο. Θα είσαι καλά, θα είσαι καλά, οκ;» ακούγεται να λέει ένας από τους άνδρες προσπαθώντας να καθησυχάσει τον σκύλο του, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά τα παράθυρα.

As someone who used to live in #LosAngeles, the wild fires have definitely got worse. There are now 3 separate fires out of control.



Below is a beautiful house with two men and a dog trapped inside, surrounded by raging fire out of control, as smoke and poison fumes enter. pic.twitter.com/RUArQK1JB8