Οργή προκάλεσε ένας εκατομμυριούχος CEO του Λος Άντζελες, ο οποίος ανάρτησε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο προσφέροντας να δώσει σε ιδιώτες πυροσβέστες «οποιοδήποτε ποσό» για να προστατεύσουν την πολυτελή κατοικία του από την πυρκαγιά στο Palisades. Κι όλα αυτά την ώρα που τα σπίτια των γειτόνων καίγονταν.

Ο Κιθ Βάσερμαν, συνιδρυτής της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα Gelt Venture Partners, ανάρτησε το μήνυμά του την Τρίτη στο X, καθώς η πυρκαγιά που εξαπλώνεται ταχύτατα διέσχιζε την περιοχή.

«Έχει κανείς πρόσβαση σε ιδιωτικούς πυροσβέστες για να προστατεύσει το σπίτι μας στο Pacific Palisades; Πρέπει να δράσουμε γρήγορα εδώ. Όλα τα σπίτια των γειτόνων καίγονται. Θα πληρώσω οποιοδήποτε ποσό. Σας ευχαριστώ», έγραψε.

«Απίστευτο θράσος», έγραψε ένας σχολιαστής, ο Σαμ Βανς. «Η οικογένειά του έχει απομακρυνθεί και προσπαθεί να προσλάβει ιδιώτες πυροσβέστες για να ρισκάρουν τη ζωή τους για να σώσουν ένα σπίτι που σίγουρα έχει ασφαλίσει».

