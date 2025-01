Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη έπεσε νεκρός μετά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τις αρχές.

Νωρίτερα είπε πέσει με φορτηγάκι πάνω σε πλήθος που διασκέδαζε την έλευση του νέου χρόνου σκορπίζοντας τον θάνατο σε 10 τουλάχιστον άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 30. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και δύο αστυνομικοί οι οποίοι νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικές αρχές της Νέας Ορλεάνης έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο φαίνεται αμέσως μετά τους πυροβολισμούς που αντάλλαξαν με τον δράστη να προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή με CPR χωρίς αποτέλεσμα.

Δείτε το βίντεο

Η αρχηγός της αστυνομίας εξήγησε ότι ο δράστης, ο οποίος είναι νεκρός, ήταν άνδρας και «ήθελε να σκοτώσει, δεν ήταν ατύχημα, ούτε περιστατικό οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ήταν αποφασισμένος να προκαλέσει μακελειό». Περιγράφοντας, δε, τι συνέβη είπε ότι το αυτοκίνητο που έπεσε στο πλήθος κινείτο με μεγάλη ταχύτητα.

Σύμφωνα με την ίδια πολλοί από τους 10 νεκρούς και τους 30 τραυματίες είναι κάτοικοι της περιοχής.

Why’s There a 82yo Lady as the Police Chief of New Orleans?!… pic.twitter.com/7Ai5N41aaC

Η πράξη χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική ενέργεια» και από το FBI.

Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ότι ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε ανθρώπους έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και κατόπιν ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Το FBI θα αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.

«Μια φρικιαστική βίαιη ενέργεια έλαβε χώρα στην οδό Bourbon νωρίτερα σήμερα το πρωί», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, προτρέποντας τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή.

#BREAKING: A man used a pickup truck to run over people in New Orleans before opening fire. At least 10 people confirmed dead and 35 others injured, including 2 officers who were shot. The FBI is also investigating possible IEDs. Attacker confirmed dead. pic.twitter.com/RgG8YkhL5t