«Γνωρίζουμε ότι η πόλη της Νέας Ορλεάνης επλήγη από τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε η δήμαρχος της πόλης, Λατόγια Καντρέλ στις πρώτες της δηλώσεις μετά το περιστατικό, όπου φορτηγάκι έπεσε σε πλήθος στην οδό Bourbon και Canal στις 3:15 τα ξημερώματα τοπική ώρα, με αποτέλεσμα 10 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 35 να τραυματιστούν.

Όπως ανέφερε οι ακριβείς λεπτομέρειες για το περιστατικό βρίσκονται υπό διερεύνηση, προσθέτοντας ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Λευκό Οίκο και τον κυβερνήτη της Λουιζιάνα.

Ο άνδρας που οδηγούσε το φορτηγάκι, προσπάθησε να «χτυπήσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», ανέφερε η αστυνομία της αμερικανικής πόλης.

Ο οδηγός «ήταν μανιασμένα αποφασισμένος να προκαλέσει ένα μακελειό», υπογράμμισε η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Αν Κέρκπατρικ.

🚨 The mayor of New Orleans called the incident a "terrorist attack.” The number of dead is now at 12 https://t.co/8khD9W7LZz pic.twitter.com/dB5oB2keiI

Νωρίτερα, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News μετέδωσε, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ότι ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω σε ανθρώπους έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα και κατόπιν ο οδηγός βγήκε έξω και άρχισε να πυροβολεί, με την αστυνομία να ανταποδίδει τα πυρά.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Το FBI θα αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.

«Μια φρικιαστική βίαιη ενέργεια έλαβε χώρα στην οδό Bourbon νωρίτερα σήμερα το πρωί», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι, προτρέποντας τους πολίτες να μην προσεγγίζουν την περιοχή.

#BREAKING: A man used a pickup truck to run over people in New Orleans before opening fire. At least 10 people confirmed dead and 35 others injured, including 2 officers who were shot. The FBI is also investigating possible IEDs. Attacker confirmed dead. pic.twitter.com/RgG8YkhL5t