Ένα αεροσκάφος της Air Canada αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Halifax Stanfield μετά από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης το βράδυ του Σαββάτου.

Η πτήση 2259 της Air Canada, η οποία αναχωρούσε από το διεθνές αεροδρόμιο του Σεντ Τζονς, αντιμετώπισε προβλήματα στην προσγείωση, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των πληρωμάτων έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των επιβαινόντων, ανέφεραν διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Η επιβάτης Nikki Valentine δήλωσε στο CBC News ότι ένα από τα ελαστικά του αεροπλάνου δεν άνοιξε σωστά κατά την προσγείωση.

🚨 BREAKING: An Air Canada plane crush landed in Halifax with a broken landing gear. The plane skidded on the runway and caught fire The aircraft in question reportedly belongs to PAL Airlines which was operating Air Canada flight AC2259 between St. John’s and Halifax. No… pic.twitter.com/gY7Lx2errw

«Το αεροπλάνο άρχισε να κάθεται σε γωνία περίπου 20 μοιρών προς τα αριστερά και, καθώς συνέβη αυτό, ακούσαμε κάτι αρκετά δυνατό – κάτι που ακούστηκε σχεδόν σαν ήχος σύγκρουσης – καθώς το φτερό του αεροπλάνου άρχισε να γλιστράει στο οδόστρωμα, μαζί με αυτό που υποθέτω ότι ήταν ο κινητήρας», δήλωσε η ίδια.

Κατά την προσγείωση, οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε υπόστεγο για να εξεταστούν από τους τραυματιοφορείς. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire



The airport is currently CLOSED.



This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn