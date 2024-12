Ένας τραυματισμένος βορειοκορεάτης στρατιώτης που συνελήφθη από τις ουκρανικές δυνάμεις πέθανε, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, επικαλούμενο ανακοίνωση της υπηρεσίας κατασκοπείας της Νότιας Κορέας.

Ο στρατιώτης πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος βορειοκορεάτης αιχμάλωτος πολέμου που αιχμαλωτίζεται από τότε που η Πιονγκγιάνγκ ανέπτυξε δυνάμεις για να υποστηρίξει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι επιβεβαίωσε μέσω μιας «συμμαχικής υπηρεσίας πληροφοριών» ότι ο στρατιώτης πέθανε από «σοβαρά τραύματα», ανέφερε το Yonhap.

Η Βόρεια Κορέα έχει στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες για να βοηθήσουν τη Ρωσία, σύμφωνα με το Κίεβο και τη Σεούλ – αν και η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει την παρουσία τους.

Η υπηρεσία κατασκοπείας επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν συλλάβει τον στρατιώτη, αφού μια φωτογραφία που υποτίθεται ότι τον έδειχνε είχε κυκλοφορήσει στο Telegram.

