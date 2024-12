Δυνάμεις ασφαλείας των de facto αρχών της Συρίας συνέλαβαν σήμερα στην Ταρτούς στη δυτική Συρία έναν ανώτατο αξιωματούχο του ανατραπέντος καθεστώτος Άσαντ κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που σημαδεύτηκε από φονικές συγκρούσεις, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο στρατηγός Μοχάμεντ Κάντζο Χασάν, διευθυντής της στρατιωτικής δικαιοσύνης επί καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ και «υπεύθυνος για επιβολή πολυάριθμων θανατικών ποινών» στη διαβόητη φυλακή Σεντάγια κοντά στη Δαμασκό, συνελήφθη στην τοποθεσία Χίρμπετ αλ Μάζα μαζί με 20 μέλη της προσωπικής του φρουράς του, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

Muhammad Kanju Hasan has been arrested in Tartus.



According to numerous sources, he was responsible for human disposal in Sednaya prison. pic.twitter.com/Ltxx8FecOh