Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το πρωί εξαιτίας έκρηξης και πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εμπορικό κέντρο στη Βόρεια Οσετία, στον ρωσικό Καύκασο, γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο Alania Mall», στη Βλαντικαφκάζ, την κυριότερη πόλη της ρωσικής δημοκρατίας του Καυκάσου, ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Μενγιάλο, επικεφαλής των τοπικών αρχών.

«Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της», συνέχισε, διευκρινίζοντας πως ακόμη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

