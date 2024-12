Πτήση της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας Swiss International Air Lines που είχε αναχωρήσει από το Βουκουρέστι με προορισμό τη Ζυρίχη έκανε αναγκαστική προσγείωση στην πόλη Γκρατς της Αυστρίας, λόγω προβλημάτων στον κινητήρα και καπνού στην καμπίνα και το πιλοτήριο, σύμφωνα με τον αερομεταφορέα.

Το αεροπλάνο Airbus A220-300 που αφορά το περιστατικό που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, μετέφερε 74 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος. Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν από το αεροπλάνο, αναφέρει η Swiss σε ανακοίνωσή της.

SWISS flight LX1885 from Bucharest to Zurich made an emergency landing in Graz due to smoke. All 74 passengers and 5 crew members have been evacuated, with 17 requiring medical attention. A special flight will depart tomorrow at 09:45 to return passengers to Zurich.