Αυτή την παραμονή των Χριστουγέννων, ένα όχημα θα ταξιδέψει με ασύλληπτη ταχύτητα γύρω από ένα ουράνιο αντικείμενο για να μεταφέρει το «θαύμα» στη Γη. Στις 24 Δεκεμβρίου το Parker Solar Probe, ένα διαστημικό σκάφος της NASA, θα περάσει σε απόσταση 3,8 εκατομμυρίων μιλίων από την επιφάνεια του ήλιου, πάνω από επτά φορές πιο κοντά από οποιαδήποτε προηγούμενη αποστολή.

Το Parker θα ξεπεράσει την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 430.000 μιλίων την ώρα, σπάζοντας το δικό του ρεκόρ ως το ταχύτερο αντικείμενο που έχει κατασκευαστεί ποτέ από τον άνθρωπο.

