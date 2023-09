Συγγραφέας και πρώην τραπεζίτης υποστηρίζει σε δοκίμιο που δημοσίευσε, ότι μελέτησε επιθανάτιες εμπειρίες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστήμη έχει πολλά να ανακαλύψει σχετικά με την ανθρώπινη συνείδηση και εν μέρει από τον λεγόμενο χώρο του παραφυσικού.

Ο Mark Gober έχει γράψει το βιβλίο «The End to Upside Down Thinking: Dispelling the Myth That the Brain Produces Consciousness, and the Implications for Everyday Life», που σημαίνει «Το τέλος στην ανάποδη σκέψη: Καταρρίπτοντας τον μύθο ότι ο εγκέφαλος παράγει συνείδηση και οι συνέπειες για την καθημερινή ζωή».

Σε δοκίμιο που έγραψε και δημοσίευσε το Insider, υποστηρίζει ότι «οι άνθρωποι μπορούσαν να εκλογικεύσουν ότι η ζωή έχει νόημα για αυτούς, αλλά στη μεγάλη εικόνα, δεν υπάρχει νόημα. Απλώς παρηγορούνταν. Πίστευα ότι η επιστήμη, μας μετακινούσε πέρα από τη θρησκεία και τις δεισιδαιμονίες για τη ζωή μετά το θάνατο».

Ωστόσο, όταν ξεκίνησε να μελετάει επιθανάτιες εμπειρίες που κατέγραψαν ειδικοί που δεν συνεργάζονταν και δεν είχαν επαφές, κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπήρχε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί με την υπάρχουσα γνώση.

«Κοίταξα έγγραφα από ένα πρόγραμμα της CIA, όπου ζητήθηκε από τους ανθρώπους να στείλουν τις σκέψεις τους χρησιμοποιώντας μόνο το μυαλό τους σε άλλους. Το πρόγραμμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε μια””στατιστικά σημαντική” επιτυχία σε αυτό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Διάβασα πολλές αφηγήσεις για εμπειρίες σχεδόν θανάτου όπου ένας τυφλός μπορούσε να δει ή ένας κωφός μπορούσε να ακούσει. Εξέτασα ιστορίες παιδιών που θυμήθηκαν προηγούμενες ζωές και μπορούσαν ακόμη και να μιλήσουν γλώσσες που δεν είχαν διδαχθεί ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Είχα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας»

«Καθώς πήγαινα στις πρωτογενείς πηγές και έπαιρνα συνεντεύξεις από επιστήμονες, ένιωσα σαν να είχα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Πάντα ένιωθα και με είχαν διδάξει, ότι η επιστήμη μας οδήγησε μακριά από το παραφυσικό. Τώρα, αυτή η πεποίθηση ανατράπηκε: Πείστηκα ότι η επιστήμη μας έδειχνε ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που δεν μπορεί να εξηγηθεί από την τρέχουσα επιστημονική μας κατανόηση για το σύμπαν», έγραψε χαρακτηριστικά.

Έτσι, ο Mark Gober κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστήμη δεν αποκλείει τον χώρο του παραφυσικού, αντιθέτως υποστηρίζει ότι μερικά πράγματα είναι ανεξήγητα δεν μπορούν να εκλογικευτούν με τις γνώσεις που διαθέτει ο άνθρωπος.

«Σκέφτομαι συχνά τι θα έλεγαν οι σκεπτικιστές. Κάποτε ήμουν ένας από αυτούς. Υπάρχει μια τάση να προσπαθήσουμε να παραμερίσουμε τις ανωμαλίες που δεν ταιριάζουν στην κατανόησή μας για τον κόσμο…Πιστεύω ότι υπάρχει κάτι πνευματικό στο σύμπαν, πέρα από τις τυπικές μας αισθήσεις. Δεν επιλέγω να το πιστέψω επειδή είναι παρήγορο, αλλά επειδή εκεί με έχουν δείξει τα επιστημονικά στοιχεία. Η παλιά μου υπόθεση ήταν ότι οτιδήποτε πνευματικό ή θρησκευτικό ήταν πρωτόγονες δεισιδαιμονίες», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έτσι, πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες, σχετικά με αυτό το πεδίο, αλλά και κυρίως να αλλάξουν νοοτροπίες στους επιστήμονες, φέρνοντας ως παράδειγμα το σχήμα της Γης, όταν αρκετοί πίστευαν πως ήταν επίπεδη.

«Τώρα, νομίζω ότι υπάρχει νόημα ενσωματωμένο στον ιστό της πραγματικότητας και υπάρχει σκοπός στη ζωή μας. Δεν ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω τις απαντήσεις, αλλά τώρα νιώθω ότι οι πνευματικές και θρησκευτικές παραδόσεις είναι σε κάτι θεμελιώδες. Όσο περισσότερα μαθαίνω, τόσο λιγότερο αισθάνομαι ότι ξέρω. Αλλά ένα πράγμα για το οποίο αισθάνομαι σίγουρος είναι ότι η επιστήμη πρέπει να ανακαλύψει περισσότερα», σημείωσε στο τέλος του δοκιμίου του.