Ο Μπιλ Κάμινγκς «έχτισε» μια περιουσία δισεκατομμυρίων δολαρίων κατασκευάζοντας εμπορικά ακίνητα στην περιοχή της Βοστώνης, χωρίς να δανειστεί ποτέ ούτε ένα δολάριο. Ο δισεκατομμυριούχος κατασκευαστής ξέρει το πώς να δημιουργεί πλούτο με τους δικούς του όρους. Γνωρίζει επίσης τις ιδιότητες που χρειάζεται να έχει κάποιος για να πετύχει. Πρέπει να είσαι φειδωλός, ισχυρίστηκε ο ισχυρός άντρας.

Ο 86χρονος Κάμινγκς και η σύζυγός του, Τζόις, εξακολουθούν να κόβουν κουπόνια και το κάνουν αυτό γιατί έχουν μάθει να κερδίζουν από παντού. «Είναι διασκεδαστικό», είπε. «Χτίζεις συνήθειες ζωής και δεν είναι ωραίο να λες, «δεν πρόκειται να το κάνω άλλο», είπε ο Κάμινγκς στην The Post. Καθώς δεν είχε ιδιωτικό τζετ και δεν πετά στην πρώτη θέση, η Τζόις έκανε έναν νέο φίλο το 2017. Ξεκίνησε μια συνομιλία μαζί της σε μια πτήση για το σπίτι από το Σεντ Λούις. Η γυναίκα κατευθυνόταν προς το Beantown για να συναντήσει τον γιο της.

Και έτσι η Τζόις γνώρισε τη μητέρα του Τζέισον Τέιτουμ. Τώρα είναι η μεγαλύτερη θαυμάστρια του παίκτη All-Star. «Άκουσα τι έκανε ο Τζέισον κάθε μέρα και βράδυ», είπε η Κάμινγκς. Για να φτάσετε στο σημείο που είναι, συμβουλεύει τους ανθρώπους: «δουλέψτε σκληρά και εξοικονομήστε χρήματα. Μην τα ξοδεύετε. Πολλοί νέοι δεν διδάσκονται να αποταμιεύουν».

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες συμβουλές που καταγράφονται στο βιβλίο του, με τίτλο: “Starting Small and Making It Big: Hands-on Lessons in Entrepreneurship and Philanthropy” (Cummings Foundation), το οποίο αφηγείται την ιστορία του και προσφέρει συμβουλές από τις δεκαετίες λειτουργίας μιας πετυχημένης επιχείρησης ακινήτων και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που του έχει αποφέρει μέχρι στιγμής 500 εκατομμύρια δολάρια.

Τα βασικά χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Cummings για να βρεις μια καλή δουλειά αλλά και να διατηρήσεις την καριέρα σου:

Δείξε ότι αξίζεις

Κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων για πρόσληψη, ο Cummings εστιάζει στο επίπεδο αποφασιστικότητας ενός ατόμου, το οποίο πιστεύει ότι είναι το «κλειδί» για να προχωρήσει: «Τίποτα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο η σκληρή δουλειά, η επιθυμία, η επιμονή και η αφοσίωση. Ποιες άσκοπες απολαύσεις είμαστε διατεθειμένοι να εγκαταλείψουμε για να πετύχουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε;». Ωστόσο, ο δισεκατομμυριούχος αναγνωρίζει ότι οι περισπασμοί είναι δελεαστικοί. «Οι νέοι άνθρωποι θεωρούν πιο εύκολο το να παρακολουθούν τους Patriots στην τηλεόραση από το να παλεύουν να πληρωθούν από την δουλειά τους», είπε.

Να έχεις ακεραιότητα

«Όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές δεξιότητες και ικανότητες, όπως όλοι έχουμε ελαττώματα και ελλείψεις», γράφει στο βιβλίο. «Εργαστείτε τακτικά για την ανάπτυξη ενός συστήματος ισχυρών αξιών, παρόλο που μπορεί να υστερούμε τακτικά σε αυτές τις αξίες στην καθημερινή μας ζωή». Ένα παράδειγμα από τη ζωή του: Πληρώνει εγκαίρως τους εργολάβους, τους προμηθευτές και το προσωπικό του. «Ορισμένοι πολύ διακεκριμένοι επιχειρηματίες έχουν καυχηθεί ότι δεν πλήρωσαν για να δείξουν πόσο έξυπνοι πιστεύουν ότι είναι», γράφει. Αυτές οι πρακτικές είναι «καταφρόνητες», τονίζει.

Να μπορείς να γράφεις καλά

Όσοι θέλουν να εργαστούν στην εταιρεία του θα πρέπει να περάσουν ένα τεστ, είπε. «Είναι μια πυκνογραμμένη επιστολή μιας σελίδας με 35 λάθη. Θέλουμε να το εντοπίζουμε όταν έχουμε έναν καλό γραφιά. Αν κάποιος μπορεί να εκφραστεί, αν μπορεί να βάλει τις σκέψεις του στο χαρτί, είναι μάλλον αρκετά έξυπνος για να κάνει και πολλά άλλα πράγματα». Κανείς δεν έχει πάρει ποτέ τέλεια βαθμολογία, αλλά ο κορυφαίος ερμηνευτής, ο Neil Swidey, εργάστηκε για την Cummings πριν γίνει ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος στο Boston Globe και συγγραφέας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις.

Να είστε περίεργοι

«Η άπειρη περιέργεια για το πώς λειτουργούν τα πράγματα είναι μια ισχυρή ένδειξη δημιουργικότητας», γράφει. Ο Κάμινγκς ξεκίνησε την καριέρα του αφού ο πατέρας του τον παρότρυνε να αγοράσει μια εταιρεία χυμών φρούτων. Ο Μπιλ έπεισε τον ιδιοκτήτη ότι η εταιρεία δεν άξιζε πολλά και την αγόρασε για 4.000 δολάρια. «Ο μπαμπάς ήταν εμφανώς ευχαριστημένος», θυμάται.

Ο Κάμινγκς αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, επέκτεινε τις πωλήσεις στις αίθουσες εστίασης του πανεπιστημίου του, στο Πανεπιστήμιο Tufts, καθώς και στο Χάρβαρντ και σε άλλα σχολεία, και πούλησε την εταιρεία για 1 εκατομμύριο δολάρια το 1970. Αυτό, ήταν το αρχικό κεφάλαιο που χρειαζόταν για να ξεκινήσει την τεράστια επιχείρησή του.

Να επιλύεις σημαντικά προβλήματα

Ο Cummings πιστεύει ότι «οι πιο πολύτιμοι συνάδελφοι σε οποιαδήποτε εταιρεία είναι συνήθως εκείνοι που αναγνωρίζουν γρήγορα τα προβλήματα όταν εμφανίζονται και στη συνέχεια τα αντιμετωπίζουν. Οι υποψήφιοι για δουλειά με περιέργεια και εφευρετικότητα μπορούν συχνά να κάνουν εξαιρετική δουλειά» σημειώνει.

Κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης της εταιρείας του, ο Κάμινγκς δέχτηκε κριτική από μια τοπική εφημερίδα. Ένιωσε ότι η κάλυψη δεν άξιζε, γι’ αυτό ξεκίνησε τη δική του δημοσίευση για να προσφέρει μια διαφορετική οπτική. Έθεσε επικεφαλής τον Swidey, καθιστώντας σαφές ότι η εφημερίδα δεν θα κάλυπτε τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη ή δεν θα παρείχε καλές δημόσιες σχέσεις. Ζήτησε μόνο να κάνει το καλύτερο δημοσιογραφικά. Ήταν μεγάλη επιτυχία. Το 1994, πουλήθηκε για 1 εκατομμύριο δολάρια.

Βρείτε χαρά στη δουλειά σας

«Μου άρεσε αυτό που έκανα – δημιουργώντας ευκαιριακά αξία και θέσεις εργασίας – περισσότερο από οποιαδήποτε οικονομική απόδοση», γράφει ο Cummings στο βιβλίο, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι που ρίχνονται σε κάτι «απλώς για τα χρήματα αναπόφευκτα αγωνίζονται να συγκεντρώσουν μόνο πλούτο». Το μυστικό της επιχειρηματικότητας είναι να κάνεις κάτι που ανυπομονείς όταν ξυπνάς το πρωί. Αν δεν πρόκειται να το απολαύσετε πραγματικά, είστε καταδικασμένοι πριν καν ξεκινήσετε».

Αδράξτε τις ευκαιρίες

Η τύχη δεν είναι πραγματικά τύχη, γράφει ο Cummings. «Είναι αρκετά έξυπνο και αρκετά προετοιμασμένο για να αναγνωρίζεις και να εκμεταλλεύεσαι τις καλές ευκαιρίες όταν αυτές έρχονται».