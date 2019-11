Ο σεισμός ταρακούνησε και το Twitter

Ο σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα το πρωί μεταξύ Κρήτης και Κυθήρων έγινε ιδιαίτερα αισθητός και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Αθήνας.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι χρήστες του Twitter δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν τη σεισμική δόνηση. Στο στόχαστρό τους μπήκε ο «πόλεμος» των σεισμολόγων αλλά και το κατά πόσο τα 6,1 Ρίχτερ σχετίζονται με τα χθεσινά 6,4 Ρίχτερ στην Αλβανία.

— Z for Zacketa (@KomisDR) 27 Νοεμβρίου 2019

Ήρθε ο καιρός οι Σεισμολόγοι στην Ελλάδα,να σκίσουν τα πτυχία τους.....#σεισμός

— KONSTANTINA MICHAILIDOU Do you know BTS??...???????????? (@DINOTEI1) 27 Νοεμβρίου 2019