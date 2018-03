Ένα εξωτικό τοπίο σε μία μεγαλούπολη

Η καρδιά της θεατρικής και μουσικής βιομηχανίας χτυπάει στο Λος Άντζελες. Βρίσκεται στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, στην πολιτεία της Καλιφόρνιας.

Αποτελείται από πολλές μικρές πόλεις που ενοποιήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου και βρίσκεται σε μια τεράστια κοιλάδα ανάμεσα σε ψηλά βουνά και στον Ειρηνικό.

Με υψηλές θερμοκρασίες και πολυεθνικό χαρακτήρα, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τους επισκέπτες.

Αξίζει να επισκεφθεί κανείς τα μουσεία τέχνης MOCA και LACMA, τα στούντιο της Universal και της Warner Bros και να επισκεφθεί γειτονιές όπως τη Chinatown, τη Little Armenia, τη Thai Town, τη Little Ethiopia και το Little Tokyo.

Με περισσότερους από 5 εκατ. επισκέπτες κάθε χρόνο, το θεματικό πάρκο των Universal Studios φιλοξενεί μεταξύ άλλων παραστάσεις εμπνευσμένες από διάσημες ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές, συναυλίες και ένα σινεμά με 18 αίθουσες.

Ο ταξιδιώτης μπορεί να κάνει σερφ στη Zuma Beach του Malibu και να απολαύσει μια βαρκάδα στο λιμάνι του Huntington ή έναν περίπατο στα κανάλια της «Βενετίας της Αμερικής».

Στο πεζοδρόμιο του Walk of Fame έχουν το αστέρι τους πάνω από 2.400 διάσημα πρόσωπα από τον κόσμο του θεάματος, ενώ το ιστορικό σινεμά Grauman’s Chinese Theatre που άνοιξε τις πύλες του το 1927 έχει φιλοξενήσει ορισμένες από τις πλέον διάσημες πρεμιέρες και απονομές Όσκαρ.

Στο Rodeo Drive στεγάζονται καταστήματα επώνυμων οίκων μόδας, ακριβά κοσμηματοπωλεία και διάσημες γκαλερί.

Πληροφορίες - Φωτογραφίες

Λος Άντζελες / Αμερική

Διαφορά ώρας: 9 ώρες πίσω

Νόμισμα: Δολάριο

Απόσταση: Δεν υπάρχει απευθείας πτήση και η διάρκεια του ταξιδιού είναι 15 ώρες και 45 λεπτά από την Αθήνα μέσω Φρανκφούρτης και 17 ώρες και 5 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη μέσω Κωνσταντινούπολης.