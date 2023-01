Η Ελλάδα αναδείχθηκε Καλύτερος Τουριστικός Προορισμός του 2023 (Best Tourism Destination 2023) στην ετήσια τελετή των βραβείων «Grand Travel Awards» (GTA), που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου στο Όσλο της Νορβηγίας.

Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η χώρα μας αποσπά μια κορυφαία διάκριση στα συγκεκριμένα βραβεία, αφού το 2022 η Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας είχε αναδειχθεί ως ο Καλύτερος Ξένος Οργανισμός Τουρισμού (The Best Foreign Tourist Office of the year 2022).

Τα GTA διοργανώνονται ανελλιπώς επί 25 χρόνια από τo επαγγελματικό περιοδικό Reis και την ιστοσελίδα της ίδιας εταιρείας, Travel News, στην Νορβηγία και την Σουηδία, αποτελώντας την πιο σημαντική ετήσια συνάντηση του κλάδου σε όλους τους τομείς της τοπικής τουριστικής βιομηχανίας.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας & Βαλτικών Χωρών, Παύλος Μούρμας, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη βράβευση και ευχαρίστησε εκ μέρους του ΕΟΤ και του Γ.Γ., Δημήτρη Φραγκάκη, όλους όσοι ψήφισαν την Ελλάδα, σημείωσε: «Τι είναι αυτό που προσελκύει τους Νορβηγούς στη χώρα μας; Είναι μόνο ο ήλιος και η θάλασσα, οι απέραντες αμμώδεις παραλίες, η γαστρονομία, η φύση, οι δραστηριότητες ή ο πολιτισμός της χώρας με τα διάσπαρτα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που την μετατρέπουν σε “υπαίθριο μουσείο”; Πιστεύω ότι πέρα από αυτά, ιδιαίτερη σημασία για τους επισκέπτες μας έχουν οι άνθρωποι και η παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία. Για τον λόγο αυτό καλώ όσους Νορβηγούς μάς επισκέφθηκαν ήδη τα προηγούμενα χρόνια να μας επισκεφθούν και πάλι αυτή την χρονιά, αλλά και όσους δεν έχουν έρθει ακόμα να το κάνουν φέτος. Τους βεβαιώνω ότι μπορεί την πρώτη φορά να έρθουν ως “επισκέπτες”, αλλά να είναι σίγουροι ότι θα επιστρέψουν στην Νορβηγία ως “φίλοι” μας».

Κικίλιας: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Αθήνα

Εν τω μεταξύ ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας μίλησε για τις συμφωνίες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators που οδήγησαν στην προσέλευση ταξιδιωτών στην Αθήνα ακόμα και τη χειμερινή περίοδο, αλλά και για τα έργα υποδομής και ανάπτυξης που προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Real fm ανέφερε ότι οι απευθείας πτήσεις της προηγούμενης σεζόν από τις ΗΠΑ σταμάτησαν μόλις πριν λίγες ημέρες, ενώ της επόμενης θα ξεκινήσουν στις 11 Μαρτίου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η επέκταση της τουριστικής περιόδου έγινε πράξη. Η επιμήκυνση που επιτεύχθηκε φέτος φαίνεται και από τις επιδόσεις Απριλίου και Οκτωβρίου – που αποτελούν ρεκόρ όλων των εποχών, ενώ, όπως είπε, και τα αποτελέσματα Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα είναι εξίσου εντυπωσιακά.

«Ήδη για το 2023 έχουν ανακοινωθεί 56 πτήσεις την εβδομάδα από ΗΠΑ και Καναδά και, βεβαίως, θα ακολουθήσουν και άλλες» δήλωσε ο Υπουργός Τουρισμού, σημειώνοντας ότι αυτές οι απευθείας πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» συνιστούν μεγάλη «προίκα» για την Αθήνα η οποία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς λόγω της τουριστικής αναβάθμισης.

«‘Εχουμε νέα πεντάστερα ξενοδοχεία στην Πλατεία Κάνιγγος, στη Μητροπόλεως, στη Βούλα, στη Γλυφάδα, στο Σούνιο. Αναβαθμίζονται οι γειτονιές πέριξ της Ομόνοιας και της Πλατείας Καραϊσκάκη, που ήταν πολύ υποβαθμισμένες, με έργα που δίνουν μία άλλη προοπτική στην πρωτεύουσα» είπε ο κ. Κικίλιας τονίζοντας ότι ταυτόχρονα το υπουργείο Τουρισμού προχωρά σε έργα υποδομής και ανάπτυξης με πόρους του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης.

«Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποκλειστικά σχεδόν- πέρα αν θέλετε του εκπαιδευτικού ή της ψηφιοποίησης- επενδύει σε έργα υποδομής. Τα έργα υποδομής είναι οι game changers για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Οι μεγάλες επενδύσεις συνεχίζονται, για αυτό και οι εντολές που έχουμε δώσει στις υπηρεσίες είναι ότι δεν σταματάμε. Γιατί με ρώτησαν, “μήπως τυχόν οι εκλογές επηρεάσουν το τουριστικό μας προϊόν”; Και εξήγησα ότι ακόμα και τον Μάρτη- Απρίλη να γίνουν οι εκλογές και πάλι τουρίστες θα έχουμε στην Αθήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά.