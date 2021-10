Το 1995, μετά από έξι χρόνια απουσίας από την οθόνη, ο Μποντ επέστρεψε με την πρώτη εμφάνιση του Πιρς Μπρόσναν στον ρόλο του θρυλικού 007 με την ταινία «GoldenEye». Στην ταινία, το όνομα αναφέρεται σε έναν δορυφόρο ικανό να απενεργοποιήσει όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές μέσω ηλεκτρομαγνητικού παλμού.

Ωστόσο, το GoldenEye δεν είναι μόνο ένα έξυπνο δημιούργημα της τεχνολογίας. Η ταινία πήρε το όνομά της από το σπίτι του Φλέμινγκ στην Τζαμάικα, όπου έγραψε κάθε περιπέτειά του Μποντ από το 1952 μέχρι το θάνατό του το 1964. Το ακίνητο χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα, λειτουργώντας ως πολυτελές θέρετρο προς ενοικίαση.

Πώς ο Φλέμινγκ βρέθηκε στην Τζαμάικα και δημιούργησε τον Μποντ

Το 1942 μια αγγλοαμερικανική σύνοδος πληροφοριών πήγε τον Φλέμινγκ στην Τζαμάικα, με τον ίδιο να δηλώνει παρορμητικά ότι θα επιστρέψει στο νησί μετά τον πόλεμο και θα το μετατρέψει σε μόνιμη κατοικία του, όπως και έκανε. Έτσι, εδώ, στην Τζαμάικα, στο ρομαντικό, τροπικό, εξωτικό περιβάλλον του κόλπου Oracabessa, η φαντασία και η σκληρή δουλειά του Φλέμινγκ έπιασαν τόπο.

Καθισμένος στο απλό ξύλινο γραφείο του, σε μια γωνιά της βίλας που είχε σχεδιάσει για τον εαυτό του, ο Φλέμινγκ έγραψε κάθε ένα από τα 14 βιβλία που έκαναν τον Τζέιμς Μποντ το όνομα που αναγνωρίζεται πλέον σε κάθε γωνιά του πλανήτη. James, το πιο συνηθισμένο από τα αγγλικά ονόματα… Bond, συνώνυμο της αξιοπιστίας. Αλλά στην πραγματικότητα, ο Φλέμινγκ απλώς «δανείστηκε» το όνομα ενός Άγγλου ορνιθολόγου -συγγραφέα του «Field Guide of Birds of the West Indies»- για τον εμβληματικό, αξέχαστο και αρρενωπό ήρωά του.

Οι καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν στη βίλα

Υπήρχε κάτι στη συγκεκριμένη βίλα στη Τζαμάικα που, εκτός από τον ίδιο τον Φλέμινγκ, ενέπνευσε και άλλους καλλιτέχνες για ένα μεγάλο διάστημα δεκαετιών. Έτσι, εκτός από το GoldenEye και μια σειρά άλλων ταινιών του Μποντ που έγραψε εδώ ο δημιουργός του μέχρι το θάνατό του το 1964, στη βίλα έχει γράψει ο Στινγκ το θρυλικό «Every Breath You Take», ενώ ο Μπόνο συνέθεσε το θεματικό τραγούδι για την ταινία «GoldenEye» κατά την παραμονή του εδώ.

Και ενώ οι καλλιτέχνες, οι συγγραφείς και οι μουσικοί από όλο τον κόσμο που επισκέφτηκαν για πρώτη φορά τη βίλα όσο ο Φλέμινγκ ήταν ο ιδιοκτήτης της, συνέχιζαν να έρχονται όταν ο ιδρυτής της Island Record, Κρις Μπλάκγουελ, απέκτησε το ακίνητο στη δεκαετία του 1970, σύντομα, η αρχική Fleming Villa, δεν είχε αρκετά δωμάτια. Έτσι, άρχισε να χτίζει και άλλα. Τι ακολούθησε; Η δημιουργία των The Originals, Beach and Lagoon Villas, Lagoon Cottages και Beach Huts.

Πώς μοιάζει η βίλα Φλέμινγκ σήμερα

Απομονωμένη και ξεχωριστή, η βίλα Φλέμινγκ είναι κρυμμένη μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο, πίσω από ψηλά δέντρα και τροπικούς θάμνους. Διαθέτει τη δική της ιδιωτική παραλία (χωρίς παπαράτσι, χωρίς αδιάκριτα βλέμματα), ιδιωτική πισίνα, αυτόνομους κήπους και δικό της δωμάτιο πολυμέσων με μπαρ. Η βίλα διατίθεται με ιδιωτικό προσωπικό σε όποιον κάνει κράτηση, με τον προσωπικό μπάτλερ να φροντίζει για οτιδήποτε θέλει να κάνει ο επισκέπτης κατά την διάρκεια της διαμονής του στη βίλα. Ένας μάγειρας ετοιμάζει τοπικές σπεσιαλιτέ της Τζαμάικα, ενώ η οικονόμος του σπιτιού φροντίζει να σερβίρονται τα γεύματα όπου θέλετε στο κτήμα (από τις αγαπημένες επιλογές του κοινού ο χώρος ανάμεσα στις δύο αμυγδαλιές στον κήπο ή στην παραλία, όπου υπάρχει μια σχάρα σμιλεμένη στην πλευρά του βραχώδους γκρεμού).

Η βίλα μπορεί να φιλοξενήσει έως 10 ενήλικες και, η αρχική δομή που σχεδίασε ο Φλέμινγκ, διαθέτει τρία υπνοδωμάτια -μια κύρια σουίτα, ένα υπνοδωμάτιο με king size κρεβάτι και ένα υπνοδωμάτιο με δύο μονά κρεβάτια. Κάθε ένα από αυτά τα υπνοδωμάτια έχει το δικό του μεγάλο, τροπικό μπάνιο με κήπο με μπανιέρα και ντους στον κήπο. Οι νεότερες προσθήκες στο ακίνητο περιλαμβάνουν δύο πολύ ιδιωτικές, αυτόνομες εξοχικές κατοικίες ενός υπνοδωματίου, το Sweet Spot και το Pool House. Καθένα έχει τη δική του βεράντα, μπανιέρα, υπαίθριο ντους και κρεβάτι king size και δυνατότητα φιλοξενίας δύο ενηλίκων.







*Φωτογραφίες: @theflemingvilla.com