Στους καταπράσινους, σχεδόν αδιάβατους λόφους της Τριπούρα, στη βορειοανατολική Ινδία, η φύση μοιάζει να έχει απορροφήσει τον χρόνο. Εκεί, στο Ουνάκοτι, ένα από τα πιο μυστηριώδη αρχαιολογικά μέρη της χώρας, η πέτρα δεν είναι απλώς ένα υλικό· είναι ιστορίες, μύθοι και λατρεία χαραγμένα μέσα στο ίδιο το τοπίο.

Το όνομα Ουνάκοτι (Unakoti) σημαίνει κυριολεκτικά «ένα λιγότερο από ένα εκατομμύριο», μια αναφορά που συνδέεται με τις τοπικές παραδόσεις για έναν μυθικό αριθμό γλυπτών και θεϊκών μορφών που υποτίθεται ότι κάποτε γέμιζαν την περιοχή.

Σήμερα, το τοπίο αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό σύμπλεγμα βραχογραφιών και ανάγλυφων σκαλισμένων στο βράχο, μια υπαίθρια γλυπτοθήκη που παραμένει εν μέρει ανεξήγητη ως προς την ακριβή προέλευσή της.

Μύθοι που χαράχτηκαν στην πέτρα

Η πιο διαδεδομένη ιερή αφήγηση συνδέει το Ουνάκοτι με τον θεό Σίβα. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Σίβα σταμάτησε εκεί κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού προς το Κάσι, συνοδευόμενος από σχεδόν εκατό εκατομμύρια θεότητες. Όταν ήρθε η αυγή, μόνο ο Σίβα ξύπνησε, ενώ οι υπόλοιποι δεν τήρησαν τη συμφωνία να συνεχίσουν το προσκύνημα. Σε μια έκρηξη οργής, τους καταράστηκε να μετατραπούν σε πέτρα, δημιουργώντας έτσι τα άπειρα ανάγλυφα που σήμερα καλύπτουν την περιοχή.

Μια δεύτερη παράδοση αποδίδει τα γλυπτά σε έναν θνητό καλλιτέχνη, τον Καλού Κουμάρ, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει την αδύνατη αποστολή να δημιουργήσει ένα εκατομμύριο μορφές μέσα σε μία μόνο νύχτα, συνοδεύοντας τον Σίβα και την Παρβάτι στο ταξίδι τους προς το όρος Καϊλάς. Η αποτυχία του να ολοκληρώσει το έργο -λέγεται ότι του έλειπαν «μόλις ένα εκατομμύριο μορφές- συνδέεται με την ίδια ετυμολογική ρίζα του ονόματος Ουνάκοτι.

Ένα υπαίθριο ιερό μέσα στη ζούγκλα

Το πιο εντυπωσιακό μνημείο του χώρου είναι ένα κολοσσιαίο ανάγλυφο του ίδιου του Σίβα, ύψους περίπου 9 μέτρων, σμιλεμένο στον κάθετο βράχο και πλαισιωμένο από υπολείμματα άλλων θεϊκών μορφών. Ανάμεσα σε αυτές συναντά κανείς παραστάσεις του Γκανέσα, της Ντούργκα πάνω στο λιοντάρι της, καθώς και μορφές όπως ο Χανουμάν και ο Ραβάνα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό αρχαιολογικό τοπίο όπου η θρησκεία, η λαϊκή αφήγηση και η φυσική γεωμορφολογία συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο σύνολο, περισσότερο ιερό δάσος παρά κλασικό μνημείο.

Μνημείο στο όριο της αναγνώρισης

Παρά τη σημασία του, το Ουνάκοτι παραμένει σχετικά άγνωστο εκτός Ινδίας, αν και το 2022 εντάχθηκε στον προσωρινό κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η υποψηφιότητα αυτή αναγνωρίζει όχι μόνο την καλλιτεχνική και θρησκευτική αξία του χώρου, αλλά και τη σπάνια επιβίωση ενός τοπίου όπου η μυθολογία παραμένει ζωντανή μέσα στην πέτρα.

Όπως σημειώνεται και σε διεθνή ταξιδιωτικά αφιερώματα τύπου Condé Nast Traveller, το Ουνάκοτι δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός χώρος· είναι ένα τοπίο όπου η ιστορία δεν έχει γραφτεί σε βιβλία, αλλά έχει σμιλευτεί απευθείας στο βράχο και συνεχίζει να προκαλεί το ίδιο ερώτημα εδώ και αιώνες: ποιος πραγματικά τα δημιούργησε;