Ο Γενάρης, ο μοναδικός μήνας του χρόνου που φαίνεται σχεδόν σε όλους ατελείωτος, έφτασε στο τέλος του και μπαίνει ο Φεβρουάριος. Ο μήνας της διασκέδασης, της χαράς και της Αποκριάς.

Στην Ελλάδα από άκρη σε άκρη σύντομα θα ξεκινήσουν να κινούνται σε ρυθμούς Αποκριών, ενώ σε πολλά μέρη θα υπάρχουν καρναβαλικές εκδηλώσεις. Αν σκέφτεστε να κάνετε μια απόδραση τις Απόκριες, για το τριήμερο, αλλά θέλετε κάτι πιο χαλαρό, στη Βαμβακού Λακωνίας θα βρείτε αυτό που επιθυμείτε. Όχι μόνο το τριήμερο, αλλά όλο τον Φεβρουάριο.

Εξάλλου, ο μήνας στο χωριό του Πάρνωνα είναι γεμάτος με αποκριάτικη διάθεση, δημιουργικές δράσεις και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες. Η Vamvakou Revival, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς, που υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σας προσκαλεί στο χωριό και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει ψυχαγωγία, πολιτισμό, εκπαίδευση, τεχνολογία και ευεξία.

Τι μπορεί να ζήσει κανείς στη Βαμβακού τον Φεβρουάριο

Καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν βόλτες στο χωριό και το δάσος, περιηγήσεις στην Ψηφιακή Πολιτιστική Διαδρομή και στιγμές χαλάρωσης στο βουνό, μπαίνοντας στο κλίμα της Αποκριάς μέσα από βιωματικές εμπειρίες.

Το αποκριάτικο πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα εργαστήριο κατασκευής μασκών, ένα εργαστήριο ψηφιδωτού για ενηλίκους, ένα διαδραστικό show για παιδιά με πρωταγωνίστρια την «Κοντύλω Μυτοφρύδα», ένα αποκριάτικο Dj party με τον Κώστα Δασκαλόπουλο στα decks, που φέρνει ρυθμούς των 80’s και 90’s στο σχολείο της Βαμβακούς. Δεν θα λείπουν τα cocktails ή mocktails!

Η κορύφωση έρχεται την Καθαρά Δευτέρα, με τα «Βαμβακούλουμα 2026»: μια γιορτή στην αυλή του σχολείου με μουσική από το μουσικό σχήμα Λαϊκές Νότες, σαρακοστιανά, χαρταετούς, facepainting, μπαλόνια, παιχνίδι και δραστηριότητες για παιδιά. Ένα κλείσιμο που θυμίζει πως οι Απόκριες στο χωριό δεν είναι απλά μία γιορτή, αλλά μία μαγευτική εμπειρία που μοιράζεται!

Στο V.Lab (Vamvakou Technology Lab fully powered by SNF), εικονική πραγματικότητα, ρομπότ, 3D printing και εργαστήριo Χημείας — με πρωταγωνιστή το slime και τα «άλλα αηδιαστικά» — μετατρέπουν την επιστήμη σε παιχνίδι και την περιέργεια σε κινητήριο δύναμη το δεύτερο Σαββατοκύριακο του μήνα.

Παράλληλα, το σχολείο του χωριού λειτουργεί ως ανοιχτός χώρος παιχνιδιού, δημιουργίας, ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Ελεύθερο παιχνίδι για όλες τις ηλικίες, κατασκευές, αθλητικές δραστηριότητες και γωνιές χαλάρωσης συνθέτουν ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει πρόγραμμα με την αυστηρή έννοια — υπάρχει όμως ροή και επιλογές για όλους. Ποδαρικό στον Μάρτιο θα κάνουμε με το σχολείο να γίνεται χώρος αταξίας και χαράς ενθαρρύνοντας την ελεύθερη έκφραση και με κεντρικό άξονα το messy, sensory και natural play.

Όσοι αναζητούν πιο ήρεμες στιγμές χαλάρωσης προσφέρονται υπηρεσίες ευεξίας στον Παραδοσιακό Ξενώνα, με massage και θέα το βουνό.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες εδώ